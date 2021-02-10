Литву на Евровидении представит The Roop с песней Discoteque

На музыкальном отборе в Роттердаме выступит The Roop. В финале национального отбора он получил больше всего голосов зрителей и жюри. Прогнозы букмекеров Eurovisionworld пророчат победу именно Литве на конкурсе 2012, на данный момент находится в фаворитах международных обозревателей.

Группа The Roop - фото из открытых источников

The Roop – рок-группа из Вильнюса, состоящая из трех музыкантов. Команда имеет огромный опыт выступлений на сценических площадках Литвы и в международных шоу. Группа была претендентом на выступление на Евровидении в минувшем году, однако конкурс был отменен из-за пандемии. В нынешнем году литовские музыканты намерены наверстать упущенное и добиться признания на главной сцене Европы.

Напомним, как мы сообщали ранее российский телеканал "Первый" остановил свой выбор исполнителей для выдвижения на Евровидение 2020 на специфической группе Little Big, которая вызывает самые разные эмоции у слушателей и зрителей, но при этом создает вирусные треки. Об этом сообщили на официальном сайте Евровидения. Песню от России для конкурса должны выбрать уже совсем скоро, ведь срок подачи заявок заканчивается в понедельник, 9 марта. Группу основал Илья Прусикин в 2013 году в Санкт-Петербурге. В коллективе также состоят Софья Таюрская, Сергей Макаров и Антон Лиссов.

Идейный вдохновитель Прусикин после победы рассказал, что в группе сначала обрадовались, а затем испугались события такого масштаба. Но при этом Little Big пообещали веселую песню и заявили: "вы будете удивлены". Клип на один из самых популярных треков группы Skibidi всего за неделю на видеоплатформе YouTube набрал более 23 млн просмотров.







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