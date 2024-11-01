Лопес ответила Трампу: почему звезда возмущена его заявлениями о Пуэрто-Рико

Американская певица Дженнифер Лопес открыто высказалась против Дональда Трампа из-за его высказывания, которое, по ее словам, оскорбило всех латиноамериканцев в США.

Лопес не сдержала эмоций: звезда критикует Трампа

Во время митинга в Лас-Вегасе в поддержку кандидата Камалы Харрис Лопес отметила, что заявление Трампа о Пуэрто-Рико, которое он назвал "плавучим островом мусора", сильно задело его как человека пуэрториканского происхождения.

"В Мэдисон-сквер-гарден он напомнил нам, кто он на самом деле и что он реально чувствует... В тот день были обижены не только пуэрториканцы, а каждый латиноамериканец в этой стране, каждый порядочный человек. Это и наша страна тоже", — заявила Лопес во время предвыборного митинга Камалы Гаррис в Лас-Вегасе.

Лопес призвала к действиям и заметила, что общество не должно молчать, когда речь идет о правах и достоинствах общины.

"Знаете что? Мы должны быть эмоциональными. Мы должны быть расстроены. Мы должны быть возмущены. Наша боль имеет значение. Мы имеем значение. У женщин есть возможность изменить ход этих выборов".

Реакция Трампа не заставила себя долго ждать. Его штаб заявил, что упомянутое высказывание было только шуткой и что оно "не отражает позиции самого Трампа или его команды". Но резонанс уже не сдержать: слова Лопес привлекли внимание не только латиноамериканцев, но и других влиятельных звезд, поддержавших ее мнение.

Уже немало знаменитостей приняли сторону Харрис, среди них Тейлор Свифт, Билли Айлиш, бывший президент Барак Обама и актер Леонардо Ди Каприо. Выборы, которые пройдут уже 5 ноября, обещают быть напряженными, а поддержка известных личностей может стать важной в борьбе за голоса избирателей.