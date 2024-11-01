Лопес ответила Трампу: почему звезда возмущена его заявлениями о Пуэрто-Рико

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Черновалова Кристина
Американская певица Дженнифер Лопес открыто высказалась против Дональда Трампа из-за его высказывания, которое, по ее словам, оскорбило всех латиноамериканцев в США.
Лопес не сдержала эмоций: звезда критикует Трампа
Во время митинга в Лас-Вегасе в поддержку кандидата Камалы Харрис Лопес отметила, что заявление Трампа о Пуэрто-Рико, которое он назвал "плавучим островом мусора", сильно задело его как человека пуэрториканского происхождения.
Лопес призвала к действиям и заметила, что общество не должно молчать, когда речь идет о правах и достоинствах общины.
Реакция Трампа не заставила себя долго ждать. Его штаб заявил, что упомянутое высказывание было только шуткой и что оно "не отражает позиции самого Трампа или его команды". Но резонанс уже не сдержать: слова Лопес привлекли внимание не только латиноамериканцев, но и других влиятельных звезд, поддержавших ее мнение.
Уже немало знаменитостей приняли сторону Харрис, среди них Тейлор Свифт, Билли Айлиш, бывший президент Барак Обама и актер Леонардо Ди Каприо. Выборы, которые пройдут уже 5 ноября, обещают быть напряженными, а поддержка известных личностей может стать важной в борьбе за голоса избирателей.
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