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Мадонна критикует Дональда Трампа: "Если это шутка, мне не смешно"

Дональд Трамп подвергся критике от Мадонны после того, как назвал себя "королем".

сегодня, 15:05
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Slava Kot

Культовая певица Мадонна резко отреагировала на последнее заявление президента США Дональда Трампа, который назвал себя "королем". Свое недовольство артистка выразила в Instagram, отметив, что для нее такие заявления американского лидера не повод для шуток.

Мадонна критикует Дональда Трампа: "Если это шутка, мне не смешно"

Мадонна критикует Трампа. Фото: madonna/Instagram; MEGA

Недавно президент США Дональд Трамп отменил предварительный указ Байдена о плате за въезд в зону платной парковки на Манхэттене и объявил себя "королем". На платформе Truth Social Трамп написал: "Манхеттен и весь Нью-Йорк спасены. Да здравствует король!", а также добавил изображение, на котором он в короне на фоне города. Подобное заявление появилось на официальном профиле Белого дома на платформе X и вызвало критику со стороны многих пользователей, включая Мадонну.

Мадонна критикует Дональда Трампа: ”Если это шутка, мне не смешно” - фото 2

Артистка отреагировала в своем Instagram с экспрессивным комментарием, где выразила удивление, что американцы поддерживают президента, называющего себя "нашим королем".

"Я думаю, что эту страну построили европейцы, бежавшие от жизни под властью короля, чтобы создать новый мир, которым будут руководить люди. Недавно у нас появился президент, называющий себя "нашим королем". Если это шутка, мне не смешно", — написала Мадонна.

Часть пользователей поддержала певицу, в то время как другая упрекнула артистку. Некоторые вспомнили, что она обещала после победы Трампа покинуть США, тогда как другие напоминали, что Мадонна сама называла себя "королевой" поп-музыки.

Мадонна ранее неоднократно выражала неодобрение политики Дональда Трампа. Артистка подчеркнула свою обеспокоенность тем, в каком направлении движется страна под его правлением, и призвала своих поклонников быть социально активными и бороться за сохранение свободы и гражданских прав.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трампа освистали его же поклонники. На видео попала обескураженная реакция президента США

Также "Комментарии" писали, что администрация Трампа запретила детскую книгу актрисы Джулианны Мур.



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Источник: https://www.billboard.com/music/music-news/madonna-responds-donald-trump-king-post-1235907107/
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