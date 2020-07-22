Мадонну оштрафовали в России на $1 млн за пропаганду ЛГБТ

Культовая американская певица Мадонна вспомнила, как в России ее оштрафовали на $1 млн за речь, которую она произнесла во время своего концертного тура в Санкт-Петербурге в 2012 году, в защиту сексуальных меньшинств. Отрывок выступления знаменитость опубликовала на своей странице Instagram.

“Я здесь, чтобы сказать, что сообщество ЛГБТ, как здесь, так и по всему миру, имеют одинаковые права на достойное обращение, уважение, терпимость, сострадание и любовь. Вы согласны?”, - заявила тогда Мадонна со сцены, что произвело настоящий фурор и СМИ долго обсуждали это скандальное выступление.

В свою очередь, правоохранительные органы приняли решение оштрафовать певицу на крупную сумму за пропаганду гомосексуализма, но Мадонна так и не заплатила эту сумму в российскую казну.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что платформа YouTube удалила ролик, в котором рекламируются поправки в Конституцию РФ как противодействие тотальным однополым отношениям в Европе.

Во время просмотра зрители наблюдают небольшой эпизод, где гомосексуальная пара, во время усыновления мальчика в интернате, предлагает ребенку надеть девчачье платье. В ответ мальчик плачет и пытается убежать, а на экране появляется надпись: "Такую Россию ты хочешь?".



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