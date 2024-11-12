Марина Боржемская откровенно о хейте после похорон Узелкова: что рассказала

Рубрики
МЕНЮ
Черновалова Кристина
Марина Боржемская, бывшая жена умершего украинского боксера Вячеслава Узелкова, откровенно поделилась своими эмоциями после его смерти. В соцсетях она выразила благодарность всем, кто поддержал ее и детей в этот непростой период. В своем сообщении Боржемская также обратилась к тем, кто решил ее критиковать, заявив, что ей несложно справляться с негативом, однако ее дети еще не готовы к таким вызовам.
Марина Боржемская
Марина отметила, что все люди разные, и каждый имеет право на собственное мнение и суждение. Однако она заметила, что часто люди делают выводы, не зная всех деталей ситуации или даже лично ее.
Наряду с критикой Марина отметила важность выбора слов, когда речь идет о детях.
Еще раньше на критику отреагировал сын Вячеслава Роберт, несколько месяцев назад публично высказался против действий отца. После смерти Узелкова он признался, что, несмотря на противоречия, потеря отца стала тяжелым ударом для него. Роберт также отметил, что он поддерживал папу, когда тот был болен.
Новости