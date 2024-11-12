Марина Боржемская откровенно о хейте после похорон Узелкова: что рассказала

Марина Боржемская, бывшая жена умершего украинского боксера Вячеслава Узелкова, откровенно поделилась своими эмоциями после его смерти. В соцсетях она выразила благодарность всем, кто поддержал ее и детей в этот непростой период. В своем сообщении Боржемская также обратилась к тем, кто решил ее критиковать, заявив, что ей несложно справляться с негативом, однако ее дети еще не готовы к таким вызовам.

Марина Боржемская

Марина отметила, что все люди разные, и каждый имеет право на собственное мнение и суждение. Однако она заметила, что часто люди делают выводы, не зная всех деталей ситуации или даже лично ее.

Иногда легко судить других, не зная всех деталей, и особенно удивляют комментарии от тех, с кем я даже не встречалась, но кто утверждает, будто хорошо меня знает. У каждого из нас есть своя правда, свое видение и переживания, которые формируют наши убеждения, – написала блогерша.

Наряду с критикой Марина отметила важность выбора слов, когда речь идет о детях.

"В течение этих лет я научилась защищаться от негатива, осознавая, что каждое слово отражает внутренний мир того, кто его говорит. Но мои дети еще не готовы к этому. Счастье, что у них есть я и люди, которые всегда встанут на защиту, чтобы не разрешить чужим словам посеять зерна жестокости или ненависти в их сердцах", – написала Боржемская.

Еще раньше на критику отреагировал сын Вячеслава Роберт, несколько месяцев назад публично высказался против действий отца. После смерти Узелкова он признался, что, несмотря на противоречия, потеря отца стала тяжелым ударом для него. Роберт также отметил, что он поддерживал папу, когда тот был болен.