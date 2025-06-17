Меган Маркл попала в громкий скандал: какое видео облетело мир

В начале этого месяца 43-летняя герцогиня Сассекская опубликовала видео, на котором она и принц Гарри танцуют в больничной палате, когда она пыталась ускорить роды в 2021 году, когда рожала дочь Лилибет. Вокруг видео начали распространяться слухи и предположения, к тому же оно получило и немало критики, пишет издание The Sun.

Меган и Гарри. Фото из открытых источников

На видео в кадре появляется и принц Гарри в тоске. Конспирологи утверждали, что живот Меган не был настоящим, предполагая, что на видео она носила протез беременного живота.

Меган прокомментировала ситуацию, отметив, что видео настоящее и оно дало ей возможность поделиться закулисно своей "аутентичной" жизнью. Она подчеркнула, что это видео дает понять, что "несмотря на весь шум, суматоху, за кулисами все еще существует целая жизнь — настоящая, аутентичная, веселая жизнь".

"На видео, опубликованном по случаю празднования четвертого дня рождения Лилибет 3 июня, видно, как беременная Меган делает поднимающие голову движения и покачивает плечами у больничной койки. Принц Гарри также появляется в кадре в худые под звуки тогдашнего вирусного хита беременных", — пишет издание.

Однако королевские эксперты раскритиковали видео, назвав его неприятным и "трудным для пересмотра".

Комментатор Ингрид Сьюард обвинила Сассексов во вмешательстве в их личную жизнь. Она рассказала, что они могут делать что им нравится, но зачем выкладывать это в интернет?

Королевские эксперты комментировали видео Меган так:

"Не имеет ли Меган никаких границ? Я считаю, что это вульгарно, не нужно, стремление к вниманию". "Они так подчеркивают конфиденциальность и безопасность, а затем выкладывают вещи в открытый доступ. Меган не может устоять перед тем, чтобы не выложить их в открытый доступ" "Я считаю, что это полное лицемерие по отношению ко всему, за что она выступает. Это очень стыдно".

Напомним: портал "Комментарии" писал, как принц Уильям отреагировал на визит Гарри в Украину.



