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"Мисс Россию" задержали в аэропорту: что нашли в ее багаже

Задержание "Мисс России" в аэропорту: в багаже обнаружили незадекларированные украшения

сегодня, 18:30
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Черновалова Кристина

Бывшую "Мисс Россию" Софию Никитчук задержали в московском аэропорту Внуково из-за подозрения в перевозке незадекларированных драгоценностей.

"Мисс Россию" задержали в аэропорту: что нашли в ее багаже

Мисс Россию остановили в аэропорту с ювелиркой на миллионы

По информации таможенной службы, 31-летняя модель возвращалась из Ниццы, производя пересадку в Стамбуле, и воспользовалась "зеленым коридором" для VIP-пассажиров, где таможенные досмотры обычно минимальны. Однако при проверке в ее багаже обнаружили незадекларированные ювелирные изделия на сумму около 12 миллионов рублей.

По данным, в багаже Никитчука нашли золотые часы от Patek Philippe и драгоценности бренда Cartier: два кольца и колье 750 пробы. Все эти предметы она не задекларировала, что вызвало подозрение в попытке избежать уплаты таможенных пошлин.

”Мисс Россию” задержали в аэропорту: что нашли в ее багаже - фото 2

”Мисс Россию” задержали в аэропорту: что нашли в ее багаже - фото 3

                                                                                                                 

Сейчас Никитчуку грозят серьезные юридические последствия. Если ее вину докажут, она может предстать перед судом по обвинению в контрабанде важных товаров и уклонении от таможенных платежей. По этим статьям предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Однако пока модель еще не арестована, а дело находится на рассмотрении.                                                               

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