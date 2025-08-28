logo

Модель похвасталась тонкой талией после "операции" по удалению ребер (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Модель похвасталась тонкой талией после "операции" по удалению ребер (ВИДЕО)

Модель на видео утверждает, что удалила ребра, чтобы снизить талию.

28 августа 2025, 15:50
Автор:
avatar

Slava Kot

Американская модель, по имени Адеа, сделала настоящий переполох в соцсетях после публикации видео, где она утверждает, что удалила себе ребра, чтобы сделать талию максимально узкой. Ролик мгновенно стал вирусным, но в видео заметили некоторые нюансы.

Модель похвасталась тонкой талией после "операции" по удалению ребер (ВИДЕО)

Модель рассказала, как удалила себе ребра. Фото из открытых источников

В видео, опубликованном в Instagram Адеа, модель появилась в корсете и продемонстровала свою новую талию. По ее словам, после пластической операции по удалению ребер ее талия уменьшилась до 33 сантиметров. Она также показала сверток с якобы собственными ребрами, заявив, что операция состоялась 15 дней назад.

Модель позировала перед камерой с разных ракурсов, подчеркивая экстремальные пропорции фигуры.

Реакция ее подписчиков в Instagram оказалась неоднозначной. Часть пользователей поверила истории и раскритиковала как модель, так и врача, который вроде бы согласился на пластическую операцию по удалению ребер.

Однако большинство заподозрили модель в использовании видеоэффектов. Сомнения вызывали странные детали на видео. Например, мебель на заднем фоне казалась искривленной и двигалась, что характерно для использования видеофильтров. Также непропорциональность рук у талии свидетельствовала о цифровом уменьшении объема. Пакет с ребрами также выглядел подозрительно, вероятно, это декоративные кости или кости животных купленные в магазине.

Модель похвасталась тонкой талией после ”операции” по удалению ребер (ВИДЕО) - фото 2

Следы видеоэффектов на кадрах, где модель утверждает, что удалила себе ребра

Вероятно, таким образом модель пыталась привлечь внимание аудитории.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что женщина съела собственное ребро после операции.

Также "Комментарии" писали о 20-летней модели OnlyFans, которая шокировала суммой заработанной на платформе.



Источник: https://www.instagram.com/reel/DNYL_KKuj9h/?igsh=NmpidWUwYnZvcTRq
