Модель похвасталась тонкой талией после "операции" по удалению ребер (ВИДЕО)

Американская модель, по имени Адеа, сделала настоящий переполох в соцсетях после публикации видео, где она утверждает, что удалила себе ребра, чтобы сделать талию максимально узкой. Ролик мгновенно стал вирусным, но в видео заметили некоторые нюансы.

Модель рассказала, как удалила себе ребра. Фото из открытых источников

В видео, опубликованном в Instagram Адеа, модель появилась в корсете и продемонстровала свою новую талию. По ее словам, после пластической операции по удалению ребер ее талия уменьшилась до 33 сантиметров. Она также показала сверток с якобы собственными ребрами, заявив, что операция состоялась 15 дней назад.

Модель позировала перед камерой с разных ракурсов, подчеркивая экстремальные пропорции фигуры.

Реакция ее подписчиков в Instagram оказалась неоднозначной. Часть пользователей поверила истории и раскритиковала как модель, так и врача, который вроде бы согласился на пластическую операцию по удалению ребер.

Однако большинство заподозрили модель в использовании видеоэффектов. Сомнения вызывали странные детали на видео. Например, мебель на заднем фоне казалась искривленной и двигалась, что характерно для использования видеофильтров. Также непропорциональность рук у талии свидетельствовала о цифровом уменьшении объема. Пакет с ребрами также выглядел подозрительно, вероятно, это декоративные кости или кости животных купленные в магазине.





Следы видеоэффектов на кадрах, где модель утверждает, что удалила себе ребра

Вероятно, таким образом модель пыталась привлечь внимание аудитории.

