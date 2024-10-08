Молчание за деньги: звезды откупаются от скандала с вечеринками P. Daddy

Адвокат Тони Бузби, представляющий интересы по делу против рэпера Шона Комбса (известного как Puff Daddy), заявил, что некоторые знаменитости уже заплатили жертвам, чтобы те не разглашали их имена. Он утверждает, что эти звезды хотели избежать участия в скандале вокруг Комбса, обвиняемого в серьезных преступлениях, таких как торговля людьми, сексуальное насилие и рэкет.

Адвокат: звезды заплатили жертвам, чтобы избежать обвинений на вечеринках Puff Daddy

Шон Комбс был арестован 16 сентября, и его обвинения повлекли за собой волну паники среди многих известных людей Голливуда. Многие знаменитости посещали его известные "белые вечеринки", на которых, возможно, происходили незаконные действия. По словам Бузби, присутствовавшие на этих мероприятиях звезды теперь делают все возможное, чтобы их имена не уплыли в связи с этими преступлениями.

"Все хотят знать, кто еще из известных людей может быть замешан в этом скандале. Но мы не спешим обнародовать имена, пока не соберем все доказательства, потому что это может вызвать серьезный резонанс", — пояснил Бузби на пресс-конференции.

Адвокат также сообщил, что он обратился к другим знаменитостям и влиятельным лицам, чтобы дать им шанс разрешить ситуацию с жертвами без публичной огласки.

"В каждом частном случае, особенно в таких случаях, поскольку это в интересах жертвы, мы пытаемся решить эти вопросы без подачи публичного иска. Мы уже сделали это с несколькими людьми, о многих из которых вы слышали раньше", — пояснил Бузби.

Бузби рассказал, что несколько знаменитостей уже заплатили жертвам деньги во избежание судебных процессов. Он обещает продолжать расследование и не оставлять без внимания тех, кто причастен к этим преступлениям, даже если они пытаются спрятаться за своими деньгами и влиянием.