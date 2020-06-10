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Главная Новости Звезды скандал На голливудскую актрису подали в суд за не подаренные платья
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На голливудскую актрису подали в суд за не подаренные платья

Актриса благотворительной инициативой нарвалась на судебную волокиту

сегодня, 13:40
Автор:

Светлана Шкурупий
На голливудскую актрису подали в суд за не подаренные платья

Голливудская красотка, звезда сериала "И повсюду тлеют пожары" Риз Уизерспун запустила благотворительную инициативу, но попала в скандал. На знаменитость подали в суд трое учителей, которым не достались платья от ее бренда. Такую информацию предоставило издание Daily Mail.

На фоне ситуации с пандемией коронавирусной инфекции, знаменитость решила поддержать добросовестный труд американских учителей и объявила розыгрыш.  250 счастливчиков получили в подарок от актрисы платье от ее компании Draper James, а остальные - 25% скидку на товар.

Но трое учителей остались недовольны, потому что не оказались в числе победителей. Они подали на звезду в суд, отметив, что условиями конкурса не предусматривалось, что не всем участникам повезет получить приз.

Представили звездной компании попытались замять скандал и предоставили учителям 30% скидку на весь ассортимент модного бренда. Но такой ход лишь обострил ситуацию. Учителя заявили, что им не по карману такие вещи, потому что у них маленькая зарплата. Актрису обвинили в том, что она использовала свою благотворительность в рекламной цели, чтобы повысить имидж своей компании.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Риз Уизерспун поделилась рецептом любимого смузи. Что входит в напиток?


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Источник: https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-8401057/Reese-Witherspoon-gets-sued-offer-free-Draper-James-dress-teachers-amid-coronavirus.html
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