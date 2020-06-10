На голливудскую актрису подали в суд за не подаренные платья

Голливудская красотка, звезда сериала "И повсюду тлеют пожары" Риз Уизерспун запустила благотворительную инициативу, но попала в скандал. На знаменитость подали в суд трое учителей, которым не достались платья от ее бренда. Такую информацию предоставило издание Daily Mail.

На фоне ситуации с пандемией коронавирусной инфекции, знаменитость решила поддержать добросовестный труд американских учителей и объявила розыгрыш. 250 счастливчиков получили в подарок от актрисы платье от ее компании Draper James, а остальные - 25% скидку на товар.

Но трое учителей остались недовольны, потому что не оказались в числе победителей. Они подали на звезду в суд, отметив, что условиями конкурса не предусматривалось, что не всем участникам повезет получить приз.

Представили звездной компании попытались замять скандал и предоставили учителям 30% скидку на весь ассортимент модного бренда. Но такой ход лишь обострил ситуацию. Учителя заявили, что им не по карману такие вещи, потому что у них маленькая зарплата. Актрису обвинили в том, что она использовала свою благотворительность в рекламной цели, чтобы повысить имидж своей компании.

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