Нацотбор на Евровидение: Джамала жестоко раскритиковала Полякову и пожалела

Ситуация вокруг Национального отбора на Евровидение-2026 продолжает обостряться и вызывать новые обсуждения. В этом году Оля Полякова подала заявку на участие в конкурсе, однако действующие правила не позволяют ей соревноваться из-за гастролей в России после 2014 года. Несмотря на это, певица направила свою композицию, которая в конце концов не попала в лонглист.

Продюсер Нацотбора Джамала в эфире программы "Утро в большом городе" отметила, что песня Поляковой была качественной и конкурентной. По ее словам, артистка планировала участвовать с треком Warrior. В то же время такое заявление повлекло за собой новые вопросы, ведь правилами конкурса запрещено публично раскрывать конкурсные композиции до официального объявления финалистов.

После слов Джамалы в конфликт вмешался продюсер Оли Поляковой Михаил Ясинский. В соцсетях он заявил, что информация о песне Warrior не соответствует действительности, отметив, что на Нацотбор подавалась совсем другая композиция — Queen of the Night. Продюсер резко отреагировал на заявления Джамалы, обвинив ее в распространении ложных данных.

Следует отметить, что ранее организаторы конкурса уже объявили девять финалистов Нацотбора, а имя десятого участника определят зрители во время голосования в приложении "Действие".

