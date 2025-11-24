logo_ukra

Полякова і Єфросиніна проявили вершину цинізму під час спомину загиблих воїнів: деталі скандалу


Полякова і Єфросиніна проявили вершину цинізму під час спомину загиблих воїнів: деталі скандалу

Полякова та Єфросиніна сміялися під пісню про полеглих воїнів, викликавши обурення в мережі

24 листопада 2025, 14:35
Автор:
avatar

Клименко Елена

Фінал сезону шоу "Ліга сміху" обернувся скандалом через поведінку відомих українських зірок Олі Полякової та Маші Єфросиніної. Під час виступу Івана Люленова, який виконував пісню, присвячену полеглим українським воїнам, знаменитості засвітилися веселим сміхом, що викликало хвилю обурення в мережі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на YouTube-канал шоу.

Полякова і Єфросиніна проявили вершину цинізму під час спомину загиблих воїнів: деталі скандалу

Фото: з відкритих джерел

Під час фінального ефіру Люленов заспівав різдвяну композицію "Віддаю", у якій лунали рядки: "Поверни тих, хто на небесах, янголами". Саме в цей момент Полякова та Єфросиніна не стримували сміху, що привернуло увагу глядачів. Відеофрагмент з ефіру поширили в TikTok-акаунті ukr_showlupa, де користувачі не приховували роздратування.

У коментарях глядачі висловлювали своє невдоволення:

"Я думала, мені одній це здалося огидним. Але ні – це були вони обидві".

"Щасливі обличчя людей, далеких від війни".

"Відчуття повної неповаги до артиста, який виконує пісню".

"Раніше я слідкувала за шоу, але з цими двома це вже не те саме".

Водночас деякі користувачі зазначили, що сміялися не лише Полякова та Єфросиніна, а й інші присутні.

За інформацією блогера Богдана Беспалова, Іван Люленов присвятив пісню "Віддаю" загиблим українським воїнам. Раніше сам гуморист розповідав в Instagram, що вперше виконав композицію наживо для військових медиків на Запорізькому напрямку в рамках поїздки, організованої "Культурними силами".

Люленов зізнавався, що давно хотів створити різдвяну пісню, але не міг підібрати відповідного настрою для святкової тематики. Тому він вирішив написати композицію, що відображає його переживання та емоції, а також віддає шану тим, хто віддав своє життя за Україну.

