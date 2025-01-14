Наличие психических расстройств: Melovin поставил Безуглую на место после заявлений о ЛГБТ

Украинский исполнитель Melovin призвал поклонников не реагировать на высказывания народного депутата Марьяны Безуглой в адрес ЛГБТ-сообщества. Об этом 14 января сообщает портал "Комментарии". Певец признает, что скандальной нардепке в очередной раз удалось поднять хайп, и призывает не помогать ей в этом.

Melovin посоветовал поклонникам "беречь менталку" и не опускаться до споров с Безуглой в соцсетях. Фото: Melovin / Instagram

Melovin пояснил, что сам реагирует на высказывания о ЛГБТ только потому, что его завалили просьбами об этом поклонники. Говоря о Безуглой, певец заявил, что недавно фантазировал — как хорошо было бы принять закон, который обяжет кандидатов в народные депутаты проходить проверку на наличие психических расстройств и на то, как расстройства могут повлиять на их деятельность в Раде.

Артист призвал всех критическое мышление и подумать, как и зачем Безуглая сделала этот вброс.





"Потому что если вы уже полетели писать этой пани в комментариях, то вас поймали на крючок", — отметил певец.



"Комментарии" напоминают, что в 2021 году Melovin совершил каминг-аут, заявив о своей бисексуальности. В октябре 2024 года артист признался, что в течение двух лет состоял в отношениях с мужчиной, но пара рассталась.









Как сообщали "Комментарии", Безуглая заявила в соцсетях, что не имеет ничего против представителей ЛГБТ или людей с ожирением, приравняв их друг к другу. Однако указала, что такое состояние "является отклонениями от нормы, или, с научной точки зрения, болезнями". В частности, женщина обеспокоена, что "человек с гомосексуальной ориентацией может выпасть из процесса естественного отбора". В сети большинство откликнувшихся критически отреагировали на заявления Безуглой. В том числе звучали разные мнения о ее психическом состоянии.