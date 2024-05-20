Нападение на известного блогера во Львове: что случилось

В центре Львова произошло нападение на известного украинского блогера и певца Николаса Карму, настоящее имя которого Николай Владимирович Бучак. Инцидент случился на одной из центральных улиц города, где блогера атаковали с газовым баллончиком.

Во Львове напали на известного украинского блогера

По предварительной информации, причиной нападения стало выраженное несогласие с общественной деятельностью и личными убеждениями Кармы. Агрессоры использовали нецензурную лексику и критиковали блогера за его видеоматериалы и самовыражение. После происшествия Николас обратился в социальные сети.

"Мне запшикали глаза баллончиком. Это было настоящее хулиганство", — сообщил он.

Ситуация вызвала немедленную реакцию правоохранительных органов, и по словам Кармы, нападающие уже задержаны. "Я нахожусь в больнице, но благодарен всем, кто пришел на помощь. Полиция и скорая помощь сработали оперативно", — добавил он.

Последствия атаки ощутимы до сих пор: жжение в глазах, постоянные слезы и кашель — так описывает свое состояние блогер. "Все печет, к утру должно было стать легче, но облегчения нет", — поделился он в последнем видеообращении к подписчикам.

Николас Карма известен не только как блогер, но и как певец, родившийся в Львовской области. Он стал популярным благодаря своей рубрике "Скільки коштує Look", где известные личности рассказывают о стоимости своего имиджа.

Комментируя инцидент, Николас отметил, что, несмотря на произошедшее, был рад видеть, как люди готовы вступиться друг за друга. "Это доказывает, что общество не безразлично к насилию и несправедливости", — сказал он.

Напомним, что блогер и любитель экстремальных приключений Энтони Велла подверг свою жизнь риску, испытывая мотопараплан BGD Luna 3. Но внезапно, на высоте около 30 метров, его параплан потерял управление и рухнул на землю со скоростью 77 километров в час.

