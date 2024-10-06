Нападение на известного блоггера: в Полтаве к шее мужчины приставили пистолет и спросили о взглядах на ВСУ

Известный украинский блогер Николас Карма заявил, что стал жертвой нападения во время съемок в Полтаве. 5 октября, во время работы над очередным видео из рубрики "Сколько стоит ваш лук?", неизвестный мужчина приставил к шее Кармы пистолет, что повлекло за собой серьезный конфликт. Об этом инциденте блоггер рассказал в видео в Instagram.



Николас Карма. Фото: instagram.com/nicolas_karma_official

По словам Николаса Кармы, конфликт разгорелся при общении с жителями Полтавы, когда он снимал видео о цене одежды местных жителей. Находившаяся неподалеку группа мужчин сначала критически высказывалась о съемках, а после их завершения они подошли к блогеру и начали спрашивать его мнение о Вооруженных силах Украины.

"Молчу. Они дальше снимают меня и оператора. Я сказал свою позицию, что каждый должен быть в армии или для армии. Им этого было мало", – рассказал Николас Карма.

По словам блогера, оператор как раз переподключал свое оборудование, поэтому начало конфликта осталось за кадром, как и нападение мужчины с пистолетом.

"Когда я подошел к этому человеку и попросил показать лицо, потому что он его спрятал, его друг подбежал ко мне сзади и приставил мне пистолет к шее. Также он приставил пистолет очевидцам, которые там были. Я этих людей не знаю, они просто это все наблюдали", – пожаловался блоггер.

Несмотря на серьезность ситуации, Николас Карма не сообщил, было ли подано заявление в полицию или как закончился инцидент. Этот случай вызвал негодование в соцсетях, а поклонники блоггера выразили поддержку и призвали к проведению тщательного расследования.

Как сообщал портал "Комментарии", это не первый случай, когда на блоггера совершают нападение. Подобный инцидент с Николосом Кармой произошел в мае этого года во Львове.



Также "Комментарии" писали об украинском блоггере, который впервые прокомментировал свой побег за границу.