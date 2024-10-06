Нападение на известного блоггера: в Полтаве к шее мужчины приставили пистолет и спросили о взглядах на ВСУ

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Slava Kot
Известный украинский блогер Николас Карма заявил, что стал жертвой нападения во время съемок в Полтаве. 5 октября, во время работы над очередным видео из рубрики "Сколько стоит ваш лук?", неизвестный мужчина приставил к шее Кармы пистолет, что повлекло за собой серьезный конфликт. Об этом инциденте блоггер рассказал в видео в Instagram.
Николас Карма. Фото: instagram.com/nicolas_karma_official
По словам Николаса Кармы, конфликт разгорелся при общении с жителями Полтавы, когда он снимал видео о цене одежды местных жителей. Находившаяся неподалеку группа мужчин сначала критически высказывалась о съемках, а после их завершения они подошли к блогеру и начали спрашивать его мнение о Вооруженных силах Украины.
По словам блогера, оператор как раз переподключал свое оборудование, поэтому начало конфликта осталось за кадром, как и нападение мужчины с пистолетом.
Несмотря на серьезность ситуации, Николас Карма не сообщил, было ли подано заявление в полицию или как закончился инцидент. Этот случай вызвал негодование в соцсетях, а поклонники блоггера выразили поддержку и призвали к проведению тщательного расследования.
Как сообщал портал "Комментарии", это не первый случай, когда на блоггера совершают нападение. Подобный инцидент с Николосом Кармой произошел в мае этого года во Львове.
Также "Комментарии" писали об украинском блоггере, который впервые прокомментировал свой побег за границу.
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