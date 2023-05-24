Неожиданный поступок украинки в Каннах привлек внимание мира

В первые дни Каннского кинофестиваля украинская инфлюэнсерша Илона Чернобай прошлась по красной дорожке в одежде цвета украинского флага. Перед фотографами женщина достала сверток с искусственной кровью и вылила на себя. Неожиданный поступок украинки привлек внимание мира. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Instagram Чернобай.

Украинка облила себя кровью на Каннском кинофестивале. Фото из открытых источников

Каннский кинофестиваль ежегодно дарит большое количество эмоций для поклонников кино. В этом году СМИ пишут о необычных ролях звезд, а кинокритики рецензируют показанные там фильмы. Однако на красной дорожке часто встречаются неожиданные ситуации.

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Так случилось и 21 мая. На красной дорожке перед фотографом предстала малоизвестная женщина. Она была одета в потрясающее сине-желтое платье. Дойдя до лестницы, она достала пакет с искусственной кровью и вылила его на себя. Охрана схватила и вывела женщину, но фотографам удалось зафиксировать это событие. Иностранные СМИ заинтересовались личностью протестующей и оказалась известная украинская фитнес-тренер Илона Чернобай.

Сама Чернобай в своем Instagram рассказала, почему решила совершить такой протест.

"Акция была в поддержку оккупированных территорий и живущих там людей. Я использовала свой шанс и этим поступком напомнила, что происходит в Украине", — говорит Чернобай.

Чернобай отметила, что после своего поступка ей запретили посещать Каннский кинофестиваль и некоторые другие мероприятия. Несмотря на это, женщина отмечает, что поступок того стоил.

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