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Неожиданный поступок украинки в Каннах привлек внимание мира

Протест украинки на Каннском кинофестивале шокировал посетителей и привлек внимание СМИ.

сегодня, 16:33
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Автор:

Slava Kot

В первые дни Каннского кинофестиваля украинская инфлюэнсерша Илона Чернобай прошлась по красной дорожке в одежде цвета украинского флага. Перед фотографами женщина достала сверток с искусственной кровью и вылила на себя. Неожиданный поступок украинки привлек внимание мира. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Instagram Чернобай.

Неожиданный поступок украинки в Каннах привлек внимание мира

Украинка облила себя кровью на Каннском кинофестивале. Фото из открытых источников

Каннский кинофестиваль ежегодно дарит большое количество эмоций для поклонников кино. В этом году СМИ пишут о необычных ролях звезд, а кинокритики рецензируют показанные там фильмы. Однако на красной дорожке часто встречаются неожиданные ситуации.


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Так случилось и 21 мая. На красной дорожке перед фотографом предстала малоизвестная женщина. Она была одета в потрясающее сине-желтое платье. Дойдя до лестницы, она достала пакет с искусственной кровью и вылила его на себя. Охрана схватила и вывела женщину, но фотографам удалось зафиксировать это событие. Иностранные СМИ заинтересовались личностью протестующей и оказалась известная украинская фитнес-тренер Илона Чернобай.

Сама Чернобай в своем Instagram рассказала, почему решила совершить такой протест.

"Акция была в поддержку оккупированных территорий и живущих там людей. Я использовала свой шанс и этим поступком напомнила, что происходит в Украине", — говорит Чернобай.

Чернобай отметила, что после своего поступка ей запретили посещать Каннский кинофестиваль и некоторые другие мероприятия. Несмотря на это, женщина отмечает, что поступок того стоил.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Ани Лорак шокировала новым циничным поступком в поддержку Кремля.

Также "Комментарии" писали, что Франция попала в скандал на Евровидении.



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Источник: https://www.instagram.com/ilonachernobai/
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