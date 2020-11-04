Новый фильм с Энн Хэтэуэй раскритиковали люди с инвалидностью

Фильм "Ведьмы" по книге Роальда Даля подвергся критике из-за того, как изобразили конечности персонажей на экране.



Фото: Empire

Ведьмы в фильме не выглядят как обычные люди, а поэтому им необходимо хорошо маскироваться, чтобы их не разоблачили. По сюжету они преследуют детей и хотят превратить их в мышей.

В киноленте, где главную роль сыграла оскароносная актриса Энн Хэтэуэй, по художественному замыслу демонстрируются видоизмененные конечности, что и вызвало возмущение у зрителей. В оригинальном произведении ведьмы описываются с тонкими кривыми когтями, а конечности — без пальцев.





Фото: Total Daily

Ряд заграничных деятелей, комиков и актеров с проблемами конечностей заявили, что вид персонажей может усилить травлю над людьми с инвалидностью.

Вскоре после выхода фильма в соц.сетях появился хэштег #NotAWitch, который набирает все большую популярность. В сети начали сомневаться в смысле, который несет лента.

"Какое послание несет фильм? Мы должны бояться людей, у которых отсутствуют пальцы? ".

"Такие недостатки во многих детей и взрослых. Это жизнь, которой они живут. Это не имеет высмеиваться! ", — возмущаются в соц.сетях.

Благотворительная организация Reach также раскритиковала фильм, заявив, что фильм оскорбляет сообщество, людей без конечностей.

Представители киностудии Warner Bros успели сделать заявление, что они глубоко опечалены узнать, что фильм может огорчить или унизить людей с ограниченными возможностями.

"У нас не было намерения огорчить зрителей изображением фантастических персонажей" — прокомментировали в Warner Bros.

Также в студии добавили, что специально работали с дизайнерами и художниками, чтобы изобразить конечности ведьм так, как они описаны в книге и сделать их похожими на когти кошек.





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