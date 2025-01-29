"Он начал меня касаться": Маша Ефросинина раскрыла имя режиссера, который ее домагался

Ведущая Маша Ефросинина поделилась болезненной историей из прошлого, рассказав о притязаниях, которые она испытала на своем первом телевизионном шоу. В программе "Завтрак с 1 1" телеведущая назвала фамилию режиссера, совершившего неприязненные действия к ней в 18 лет, и подробно описала тот инцидент, долгое время остававшийся тайной. Ее признание стало мощным сигналом для общества о важности борьбы с насилием и привлекло внимание к проблеме притязаний в украинском шоу-бизнесе.

Маша Ефросинина. Фото: instagram/mashaefrosinina

В эфире "Завтрака с 1 1" Маша Ефросинина впервые рассказала о своем тяжелом опыте насилия, который произошел, когда ей было всего 18 лет, во время работы на проекте "Счастливый звонок". Раньше ведущая не называла имени режиссера, но в интервью она раскрыла, что этого человека зовут Вячеслав Матвеев. По ее словам, он был одним из режиссеров ее первого телевизионного проекта, казавшегося на тот момент огромным достижением для молодой девушки, которая только начинала свою карьеру на телевидении.

"У каждого есть свой Талашко, Белоус, режиссер. Я могу назвать его фамилию. Его фамилия была Матвеев. Это никому ни о чем не говорит. Возможно, он уже умер. Он был режиссером одного проекта. Поверьте мне, если бы это был влиятельный человек" и многое делала сейчас в нашей медийной системе, я бы давно раскрыла его имя. травма", — заявила ведущая.

В своих социальных сетях Маша подробно описала, как начался этот случай. Она рассказала, что Вячеслав Матвеев начал подстраивать ситуации, когда она оставалась наедине с ним во время репетиций, делая вид, что они "должны попрактиковать сценическую речь" или "улучшить навыки мастерства". Во время таких встреч, по словам Марии, режиссер начал ее затрагивать, что впоследствии переросло в более серьезные притязания.

"Он стал подстраивать наши внезапные пребывания наедине — дополнительная читка сценария, "чтобы я не позорила шоу", репетиция по сценической речи и мастерству, потому что он — "ученик Мейергольда, и настроение поделиться со мной своим бесценным знанием", — добавила Маша Еф .

Этот случай стал важной частью ее личной травмы, которую она держала на протяжении многих лет. Ефросинина отметила, что, хотя на тот момент она не сообщила об инциденте никому, сегодня она готова рассказать свою историю, чтобы привлечь внимание к этой проблеме и поддержать других жертв насилия.

"Я молчала, потому что мне было стыдно, потому что я была молода и боялась потерять работу. Теперь я понимаю, что этот стыд не мой, а того, кто совершил со мной это насилие", — добавила ведущая.

Ведущая призвала общество к большей открытости и поддержке жертв насилия, отмечая важность говорить о таких проблемах, а не молчать.