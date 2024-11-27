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Отдых с россиянами: как опозорилась одна из участниц «Холостяка»

Одна из участниц «Холостяка» во время войны ездила отдыхать за границу с россиянами

сегодня, 13:37
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Недилько Ксения

Одна из участниц 13-го сезона "Холостяк", где главным героем является ветеран войны Александр "Терен" Будько, во время полномасштабной войны ездила отдыхать за границу с россиянами. Речь идет о модели и диджейке Елизавете Луцюк. Об этом пишут "Буквы".

Отдых с россиянами: как опозорилась одна из участниц «Холостяка»

Елизавета Луцюк на проекте "Холостяк-13"

Одна из пользователей в соцсети обнаружила то, что Елизавета Луцюк выложила фотографию с российскими моделями 25 мая 2023 года.

Она оставила на этот счет комментарий, который участница шоу быстро удалила.

Впоследствии, Луцюк совсем убрала это сообщение из своего аккаунта.

Елизавета Луцюк покинула проект в четвертом выпуске реалити-шоу.

Отметим, что главным героем 13-го сезона стал Александр Терен Будько, который в начале полномасштабной войны пошел защищать Украину. Военный стал командиром 49-го отдельного стрелкового батальона "Карпатская Сечь".

Летом 2022 года "Терен" получил тяжелое ранение в результате боевых действий. Он потерял две ноги.

Отдых с россиянами: как опозорилась одна из участниц «Холостяка» - фото 2
Отдых с россиянами: как опозорилась одна из участниц «Холостяка» - фото 3
Отдых с россиянами: как опозорилась одна из участниц «Холостяка» - фото 4
Отдых с россиянами: как опозорилась одна из участниц «Холостяка» - фото 5
Отдых с россиянами: как опозорилась одна из участниц «Холостяка» - фото 6

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

В платье со смелым разрезом: участница "Холостяка-11" показала новый образ

Модель Розали Номбре, ставшая известной при своем участии в 11 сезоне шоу "Холостяк", выложила в социальных сетях фотографии со своим эффектным образом.

В видеоролике и на фотографиях она одета в серебристое платье с запахом и расшитое пайетками. От этого она просто переливалась в потоках света. Кроме того, в платье есть немалый разрез, позволяющий Розали похвастаться стройными ножками. Этот наряд участница шоу дополнила ремешком со стразами. К нему надела черные босоножки на классических шпильках.

Свой волшебный образ Розали сделала еще более привлекательным с помощью длинной косички, нежного макияжа и украсила уши серебристыми серьгами в виде колец.



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