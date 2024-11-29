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Отец известного олимпийского чемпиона избивал и унижал сына: детали

Герту Ингебригтсену грозит до шести лет за насилие над сыновьями

сегодня, 17:46
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Черновалова Кристина

Герт Ингебригтсен, отец двукратного олимпийского чемпиона Якоба Ингебригтсена, обвиняется в физическом и психологическом насилии над сыновьями. Норвежскому тренеру грозит до шести лет заключения. Суд по этому делу должен пройти в 2025 году.

Отец известного олимпийского чемпиона избивал и унижал сына: детали

Отца олимпийского чемпиона обвиняют в физическом насилии

По данным прокуратуры, Герт неоднократно применял насилие к своим детям. Один из самых громких случаев, упомянутых в материалах дела, касается инцидента, когда мужчина ударил Якоба ногой, когда тот лежал. Такие действия прокуратура расценивает как серьезное нарушение закона о защите семьи.

"Мы стремимся не только наказать виновного, но и защитить пострадавших", — отметила генеральный прокурор Биргитта Будал Левллунд. Дело уже передано в окружной суд Южного Рогаланда, где вскоре будет определена дата слушания.

Герт Ингебригтсен категорически отрицает все обвинения. Его адвокаты утверждают, что методы воспитания и тренировки отца могли быть строгими, но не выходили за пределы закона.

Якоб Ингебригтсен — один из самых известных легкоатлетов ХХ века. Он завоевал олимпийское "золото" на дистанциях 5000 метров в Париже-2024 и 1500 метров в Токио-2020. Также он является чемпионом мира и призером чемпионатов Европы.

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