Отношения Ким Кардашьян с Канье Уэстом: названы возможные причины развода звезд

В социальных сетях бурно обсуждают новость о разводе известной модели Ким Кардашьян и популярного рэпера Канье Уэста. Поклонники не могут понять в чем причина ухудшения отношений между знаменитостями. Сейчас СМИ распространяют две версии, почему звезды решили разойтись.

Развод Ким Кардашьян с Канье Уэстом - причины. Фото: 24 канал

Первой версией стала измена Канье Уэста. Издание Spletnik.ru отметило, что рэпер имел отношения с Джеффри Старом — женоподобным блогером, стилистом и певцом, которому на данный момент 35 лет.





Однако сам Джеффри сделал заявление, что он даже ни разу не виделся с Канье Уэстом. Блогер сейчас одинок и не имеет партнера и сексуальных отношений в течение длительного времени.

Вторая причина — звезды не смогли сойтись характерами. Несмотря на то, что Ким Кардашьян и Канье Уэст долго вместе, они не могут простить друг другу некоторых моментов. Рэпер страдает биполярным расстройством. Также он несколько раз сам заявлял, что намерен расстаться с Ким. В то же время жена это прощала и поддерживала исполнителя.

Вместе с тем Канье Уэст рассказал, что устал от избалованной жизни своей семьи.

Период пандемии супруги провели под одной крышей, что могло дать толчок к ссорам и разводу.

Однако ни Ким, ни Канье пока не комментируют причины расставания.

Напомним, что участник проекта Андрей Шатырко рассказал, кто был фаворитом Ксении Мишиной из первых выпусков. Как известно, парень был знаком с главной героиней Ксенией Мишин еще до проекта, однако решил все равно бороться за сердце украинской актрисы. Детали читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" рассказывает, где отдыхают украинские звезды зимой.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!