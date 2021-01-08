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Главная Новости Звезды скандал Отношения Ким Кардашьян с Канье Уэстом: названы возможные причины развода звезд
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Отношения Ким Кардашьян с Канье Уэстом: названы возможные причины развода звезд

Пока существует две версии, почему популярная звездная пара решила разойтись

сегодня, 18:55
Автор:

Кириєнко Анна

В социальных сетях бурно обсуждают новость о разводе известной модели Ким Кардашьян и популярного рэпера Канье Уэста. Поклонники не могут понять в чем причина ухудшения отношений между знаменитостями. Сейчас СМИ распространяют две версии, почему звезды решили разойтись.

Отношения Ким Кардашьян с Канье Уэстом: названы возможные причины развода звезд

Развод Ким Кардашьян с Канье Уэстом - причины. Фото: 24 канал

Первой версией стала измена Канье Уэста. Издание Spletnik.ru отметило, что рэпер имел отношения с Джеффри Старом — женоподобным блогером, стилистом и певцом, которому на данный момент 35 лет.

Отношения Ким Кардашьян с Канье Уэстом: названы возможные причины развода звезд - фото 2

Однако сам Джеффри сделал заявление, что он даже ни разу не виделся с Канье Уэстом. Блогер сейчас одинок и не имеет партнера и сексуальных отношений в течение длительного времени.

Вторая причина — звезды не смогли сойтись характерами. Несмотря на то, что Ким Кардашьян и Канье Уэст долго вместе, они не могут простить друг другу некоторых моментов. Рэпер страдает биполярным расстройством. Также он несколько раз сам заявлял, что намерен расстаться с Ким. В то же время жена это прощала и поддерживала исполнителя.

Вместе с тем Канье Уэст рассказал, что устал от избалованной жизни своей семьи.

Период пандемии супруги провели под одной крышей, что могло дать толчок к ссорам и разводу.

Однако ни Ким, ни Канье пока не комментируют причины расставания.

Напомним, что участник проекта Андрей Шатырко рассказал, кто был фаворитом Ксении Мишиной из первых выпусков. Как известно, парень был знаком с главной героиней Ксенией Мишин еще до проекта, однако решил все равно бороться за сердце украинской актрисы. Детали читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" рассказывает, где отдыхают украинские звезды зимой.


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Источник: https://www.spletnik.ru/buzz/love/99977-v-seti-obsuzhdayut-veroyatnyy-razvod-kim-kardashyan-i-kane-uesta.html
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