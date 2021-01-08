Отношения Ким Кардашьян с Канье Уэстом: названы возможные причины развода звезд

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Кириєнко Анна
В социальных сетях бурно обсуждают новость о разводе известной модели Ким Кардашьян и популярного рэпера Канье Уэста. Поклонники не могут понять в чем причина ухудшения отношений между знаменитостями. Сейчас СМИ распространяют две версии, почему звезды решили разойтись.
Развод Ким Кардашьян с Канье Уэстом - причины. Фото: 24 канал
Первой версией стала измена Канье Уэста. Издание Spletnik.ru отметило, что рэпер имел отношения с Джеффри Старом — женоподобным блогером, стилистом и певцом, которому на данный момент 35 лет.
Однако сам Джеффри сделал заявление, что он даже ни разу не виделся с Канье Уэстом. Блогер сейчас одинок и не имеет партнера и сексуальных отношений в течение длительного времени.
Вторая причина — звезды не смогли сойтись характерами. Несмотря на то, что Ким Кардашьян и Канье Уэст долго вместе, они не могут простить друг другу некоторых моментов. Рэпер страдает биполярным расстройством. Также он несколько раз сам заявлял, что намерен расстаться с Ким. В то же время жена это прощала и поддерживала исполнителя.
Вместе с тем Канье Уэст рассказал, что устал от избалованной жизни своей семьи.
Период пандемии супруги провели под одной крышей, что могло дать толчок к ссорам и разводу.
Однако ни Ким, ни Канье пока не комментируют причины расставания.
Напомним, что участник проекта Андрей Шатырко рассказал, кто был фаворитом Ксении Мишиной из первых выпусков. Как известно, парень был знаком с главной героиней Ксенией Мишин еще до проекта, однако решил все равно бороться за сердце украинской актрисы. Детали читайте в нашем материале.
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