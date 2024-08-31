OTOY обвинил Ивана Дорна в отсутствии четкой позиции по войне в Украине

Украинский рэпер OTOY, настоящее имя которого Вячеслав Дрофа, раскритиковал певца Ивана Дорна. В интервью изданию "Фокус" OTOY обвинил бывшего друга в отсутствии четкой позиции по поводу войны в Украине и осудил его за выступления перед россиянами.

Украинский рэпер OTOY раскритиковал Ивана Дорна

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Иван Дорн покинул страну и активно выступал против путинского режима. Однако в последнее время певец начал выступать перед россиянами за пределами России и заявил, что не планирует возвращаться в Украину.

OTOY, который долгое время дружил с Дорном, не скрывает своего разочарования.

"Сейчас отношусь к нему негативно. Потому что это ужасно, понимать, что деньги управляют миром, понимать, что человек готов продать свою честь. Я бы за любые деньги не выступил перед россиянами, пошли они. И желаю всем им только смерти. Если у Ивана другая позиция, мне искренне жаль", — отметил Дрофа.

Рэпер также отметил, что считает поведение Дорна непоследовательным и сомнительным, учитывая его возможности и влияние. "

"Мне не хватает четкости в его позиции. Совсем не хватает, как и поступков и деятельности, учитывая тот ресурс, который он имеет как медийный, так и аудиториальный. Мне искренне грустно, потому что я восхищался Иваном, считал его невероятным артистом. Какой он на самом деле? Он невероятно талантливый человек. Мне кажется, просто у него не то окружение, возможно", — подытожил Вячеслав.

OTOY известен не только своими музыкальными произведениями, которые сочетают хип-хоп с элементами электронной музыки, но и активной общественной позицией. Артист участвует в многочисленных благотворительных акциях и инициативах в поддержку украинских военных и гражданских, пострадавших от войны. Его песни, такие как "Шукали вчора", "Судоми", "Недоступна", приобрели широкую популярность среди украинской аудитории.