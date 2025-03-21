"Парфенюк хватал меня за волосы и горло во время беременности": шокирующее признание Симбочки

Скандальные подробности личной жизни Ильи Парфенюка и TikTok-блогерки Симбочки ошеломили многих. В откровенном интервью она рассказала о пережитом домашнем насилии во время беременности, которое произошло в ее отношениях с артистом. По ее словам, агрессия и жестокие ссоры участились.

Симбочка и Парфенюк. Фото из открытых источников

Симбочка открыла шокирующие детали их совместной жизни. Она рассказала, что конфликты с Парфенюком часто перерастали в жестокие стычки, и неоднократно пыталась найти способы избегать агрессии с его стороны. Однако попытки успокоить любимого не приносили результатов.

"Мы ссорились очень сильно, и я не была святым ангелом. Но я не пыталась его задеть. Я спрашивала: 'Что делать, когда снова будет такая агрессия?' Но даже когда я пыталась утешить его словами, которые он сам посоветовал, это не помогало", — рассказала блогерша.

Также Симбочка вспомнила на интервью, как Илья, после того, как она вышла в прямой эфир с блоггером Никоглаем, отправилась в Ивано-Франковск и снова столкнулась с агрессией певца. По словам Симбочки, она отправилась в гостиницу, где она останавливалась, надеясь на примирение. Впрочем, певец к ней не вышел. Беременной блоггерке, по ее словам, стало плохо и прохожие вызвали ей скорую. Уже из больницы ее забрал Парфенюк, впрочем, в отеле ссора продолжилась.

"Ссора была такого уровня, что я становлюсь перед ним на колени и говорю: "Пожалуйста, успокойся. Я же беременна". Он поднимает меня за волосы, начинает трясти. Не скажу, что он меня избил, нет. Он меня поднял, бросил на кровать, так что я ударилась животом о изножье. Это был мягкий матрас, но все равно больно — у меня там ребенок. ты жизнь не стоит", – призналась Симбочка.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что ведущая Маша Ефросинина поделилась болезненной историей из прошлого, рассказав о притязаниях, которые она испытала на своем первом телевизионном шоу. В программе "Завтрак с 1 1" телеведущая назвала фамилию режиссера, совершившего неприязненные действия к ней в 18 лет, и подробно описала тот инцидент, долгое время остававшийся тайной. Ее признание стало мощным сигналом для общества о важности борьбы с насилием и привлекло внимание к проблеме притязаний в украинском шоу-бизнесе.