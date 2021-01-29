Пел о незабудке, а попался с гашишем: известного рэпера задержали с наркотиками

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Тиму Белорусских поймали с гашишем. Фото из открытых источников

Наркотики у рэпера обнаружили еще в начале января. Через несколько дней правоохранительные органы произвели арест, хотя Белорусских очень скоро и был выпущен под залог. Длительное время утверждалось, что Тима Морозов (настоящая фамилия исполнителя — ред.) находится под домашним арестом.

Все новости о своем задержании певец бесконечно отрицал. Он публиковал "сториз" в Instagram, где утверждал, что наркотики зло, а все сообщения об его аресте — не более чем слухи.

Тем временем в СМИ все чаще и чаще появлялась информация о том, что Белорусских задержали с 2 килограммами гашиша. Но, в соответствии с публикацией управления следственного комитета Республики Беларусь по г.Минску, количество наркотиков на деле куда меньше.

"По данным следствия, ночью 6 января в помещении одного из игровых клубов в Минске сотрудниками милиции задержан 22-летний молодой человек, при личном обыске у которого обнаружено опасное наркотическое средство — гашиш, массой 0,4 грамма", — сообщается в заявлении правоохранителей.

Также в управлении добавляют, что задержанного выпустили под залог, но разбирательство по ч.1 ст. 328 УК Беларуси все же открыли. Более того, в Сети появились снимки Тимы Белорусских в местном отделении по наркоконтролю.

Инсайдеры сообщают, что у рэпера действительно было изъято 2 кг наркотиков. Однако Белорусских якобы заключил сделку с властями: он не поддерживает политические протесты, ему "сбрасывают" срок. Насколько подобные утверждения правдивы, пока не известно.

Напомним, огромную популярность Тиме Белорусских принесли композиции "Незабудка", "Витаминка", "Мокрые кроссы" и другие.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в Харьковской области полицейские ликвидировали 7 подпольных нарколабораторий, изъяв более трех тонн наркотиков.

Также на портале можно узнать, почему в Амстердаме запретили продавать легкие наркотики туристам.

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