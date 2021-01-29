Пел о незабудке, а попался с гашишем: известного рэпера задержали с наркотиками

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Вечканова Елена
В
Беларуси произошел медийный скандал — кумира молодежи, у которого, к слову,
много поклонников и в Украине, Тиму Белорусских задержали из-за наркотиков. По
сообщению представителей власти, у рэпера изъяли партию гашиша, которую тот
хранил дома. Фото задержанного Белорусских из Минского РУВД опубликовало издание
TUT.BY,
ссылаясь на Telegram-канал АТН.
Тиму Белорусских поймали с гашишем. Фото из открытых источников
Наркотики у рэпера обнаружили еще в начале января.
Через несколько дней правоохранительные органы произвели арест, хотя Белорусских
очень скоро и был выпущен под залог. Длительное время утверждалось, что Тима
Морозов (настоящая фамилия исполнителя — ред.) находится под домашним арестом.
Все новости о своем задержании певец бесконечно отрицал. Он публиковал "сториз" в Instagram, где утверждал, что наркотики зло, а все сообщения об его аресте — не более чем слухи.
Тем
временем в СМИ все чаще и чаще появлялась информация о том, что Белорусских
задержали с 2 килограммами гашиша. Но, в соответствии с публикацией управления
следственного комитета Республики Беларусь по г.Минску, количество наркотиков
на деле куда меньше.
Также в управлении добавляют, что задержанного выпустили под залог, но разбирательство по ч.1 ст. 328 УК Беларуси все же открыли. Более того, в Сети появились снимки Тимы Белорусских в местном отделении по наркоконтролю.
Инсайдеры сообщают, что у рэпера действительно было изъято 2 кг наркотиков. Однако Белорусских якобы заключил сделку с властями: он не поддерживает политические протесты, ему "сбрасывают" срок. Насколько подобные утверждения правдивы, пока не известно.
Напомним, огромную популярность Тиме Белорусских принесли композиции "Незабудка", "Витаминка", "Мокрые кроссы" и другие.
Ранее "Комментарии" сообщали, что в Харьковской области полицейские ликвидировали 7 подпольных нарколабораторий, изъяв более трех тонн наркотиков.
Также на портале можно узнать, почему в Амстердаме запретили продавать легкие наркотики туристам.
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