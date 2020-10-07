Пенелопа Крус едва не поддержала Армению: все подробности скандала

Известная актриса Пенелопа Крус едва не угодила в громкий политический скандал, разместив в Instagram фотографию на фоне цветов, которые есть на флаге Армении.

Дело в том, что на постере к фильму "355" актриса изображена на фоне желто-сине-красного колумбийского флага. Но из-за того, что его цвета совпадают с окрасом армянского, многие пользователи увидели в публикации актрисы якобы поддержку действий Армении. Действительно, армянский флаг имеет те же цвета, вот только в обратном порядке.

Комментаторы начали обвинять Крус, что та стала на сторону Армении в вооруженном конфликте в Нагорном Карабахе. В частности, пользователи начали массово писать: "Карабах – это Азербайджан". К комментариям подтянулась и сама Крус, уточнив, что в шпионском триллере она играет колумбийку. Правда, это не очень загасило споры. Более того, некоторые пользователи уже начали юморить по этому поводу.

"В Колумбии столько армян не было никогда со времен большого взрыва", — написал один из комментаторов.

Напомним, глава МИД Украины выразил официальную позицию Украины относительно вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе.

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