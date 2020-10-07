kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 07.10.2020

BTC/USD

10621.57

ETH/USD

341.07

LTC/USD

46.12

НБУ 07.10.2020

USD/UAH

28.55

EUR/UAH

33.56

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Звезды скандал Пенелопа Крус едва не поддержала Армению: все подробности скандала
commentss НОВОСТИ Все новости

Пенелопа Крус едва не поддержала Армению: все подробности скандала

Возмущенные азербайджанцы пришли в комментарии к актрисе

сегодня, 17:03
Автор:

Таисия Ерохина

Известная актриса Пенелопа Крус едва не угодила в громкий политический скандал, разместив в Instagram фотографию на фоне цветов, которые есть на флаге Армении.

Пенелопа Крус едва не поддержала Армению: все подробности скандала

Дело в том, что на постере к фильму "355" актриса изображена на фоне желто-сине-красного колумбийского флага. Но из-за того, что его цвета совпадают с окрасом армянского, многие пользователи увидели в публикации актрисы якобы поддержку действий Армении. Действительно, армянский флаг имеет те же цвета, вот только в обратном порядке.

Комментаторы начали обвинять Крус, что та стала на сторону Армении в вооруженном конфликте в Нагорном Карабахе. В частности, пользователи начали массово писать: "Карабах – это Азербайджан". К комментариям подтянулась и сама Крус, уточнив, что в шпионском триллере она играет колумбийку. Правда, это не очень загасило споры. Более того, некоторые пользователи уже начали юморить по этому поводу.

"В Колумбии столько армян не было никогда со времен большого взрыва", — написал один из комментаторов.

Напомним, глава МИД Украины выразил официальную позицию Украины относительно вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
Главная Новости