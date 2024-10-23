Певица-запроданка, поддерживающая Россию, потеряла имущество в Украине

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции к народной артистке Украины Таисии Повалий и конфисковал ряд имущества, записанного на певицу. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия коррупции.

Таисия Повалий. Фото из открытых источников

В частности, ВАКС взыскал в доход государства следующие активы:

- авто BMW;

- устройство отечественного производства для отстрела патронов;

- имущественные права на музыку и слова до 9, преимущественно русскоязычных, песен ("Обниму тебя", "Любить, понимать и слушать", "Ангелы-хранители", "Назавжди", "Просто я хочу", "Бусинки любви", "Больше чем близко", "Я лечу в даль с тобой синюю", "Доброе утро")

Также суд взыскал активы, которыми Повалий имела право распоряжаться:

– 7 участков в Киевской области общей площадью 9,3 га;

- жилой дом площадью 442,8 квадрата;

- домовладение площадью 101 квадрат;

- авто BMW Х5;

- три устройства отечественного производства для отстрела патронов.

Решение еще можно оспорить в Апелляции ВАКС.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Таисия Повалий, известная путинистка, снова оказалась в центре скандала из-за своих пророссийских высказываний. В последнем интервью на белорусском телеканале она заявила, что давно поддерживает Россию и считает действия РФ в Украине "спасением".

Повалий утверждает, что в Украине ее преследовали, хотя она там и зарабатывала деньги и пользовалась популярностью.

"Возможно, я не говорила громко и не могла позволить себе говорить об этом, но своими действиями показывала, что я с Россией, что я поддерживаю "СВО", потому что "СВО" — это спасение для меня и для таких людей как я" , – рассказала Повалий.

Она также добавила, что получает поддержку от некоторых украинцев, которые тайно пишут ей благодарственные письма.

"Те, кто ждал, когда придет освобождение, сейчас, я вижу, что очень радуются и втайне пишут даже нам какие-то письма. Они пишут нам слова благодарности и радости, что они сейчас могут быть свободными и быть вместе с нами. Они притаились", — сказала певица.

Эти высказывания вызвали недовольство украинской общественности и в социальных сетях. Многие считают, что такие слова Повалий — это предательство Украины.

Повалий живет в России в начале конфликта и регулярно выступает на российских мероприятиях. В 2015 она была лишена звания народной артистки Украины за свои политические взгляды, а в 2022 попала под санкции в Украине.