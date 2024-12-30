Российскую певицу Анну Седокову, изменившую Украину и продолжающую выступать перед гражданами страны-оккупанта РФ, могут вызвать на допрос в полицию.

Анна Седокова (фото из открытых источников)

По данным российских пропагандистских СМИ, после самоубийства ее бывшего супруга, баскетболиста Яниса Тиммы, у многих возникли подозрения, что именно Седокова могла стать причиной его трагедии.

"Информационный источник отмечает, что телефон спортсмена был изъят для дальнейшего исследования. Стоит напомнить, что гаджет находился рядом с телом Тиммы, а в нем было найдено сообщение, в котором он просил обратиться к его экс-супруге. В полиции готовятся к допросу Анны, однако из-за нервного срыва она все еще находится в больнице. Родственники и друзья Яниса убеждены, что Седокова довела его до самоубийства. Сейчас они комментируют ситуацию в СМИ, рассказывая о ее изменах и неуважении к баскетболисту. Близкий друг Тиммы, Марк Пугачев, заявил, что друг был якобы влюблен в Анну, поэтому он не исключает возможность, что она могла использовать магические средства, чтобы приворожить его", — сообщают российские пропагандисты.

Также друзья баскетболиста утверждают, что Седокова потратила все деньги Тиммы, однако сама она до сих пор не дает комментариев по поводу произошедшего.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что друг Яниса Тиммы , совершившего самоубийство, обвинил Седокову в изменах. Друг трагически ушедшего из жизни латвийского баскетболиста Яниса Тиммы Марк Пугачев сделал громкое заявление, обвинив его бывшую жену, певицу Анну Седокову, в измене. В своих соцсетях он утверждал, что имеет компромат на артистку, которая, по его словам, не была верна Янису.