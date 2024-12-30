"Полиция ждет": Седокова попала в большие неприятности после самоубийства эксмужа

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Лиля Воробьева
Российскую певицу Анну Седокову, изменившую Украину и продолжающую выступать перед гражданами страны-оккупанта РФ, могут вызвать на допрос в полицию.
Анна Седокова (фото из открытых источников)
По данным российских пропагандистских СМИ, после самоубийства ее бывшего супруга, баскетболиста Яниса Тиммы, у многих возникли подозрения, что именно Седокова могла стать причиной его трагедии.
Также друзья баскетболиста утверждают, что Седокова потратила все деньги Тиммы, однако сама она до сих пор не дает комментариев по поводу произошедшего.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что друг Яниса Тиммы , совершившего самоубийство, обвинил Седокову в изменах. Друг трагически ушедшего из жизни латвийского баскетболиста Яниса Тиммы Марк Пугачев сделал громкое заявление, обвинив его бывшую жену, певицу Анну Седокову, в измене. В своих соцсетях он утверждал, что имеет компромат на артистку, которая, по его словам, не была верна Янису.
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