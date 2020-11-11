Популярная k-pop группа разозлила защитников животных из-за фото с пандой

В Китае разгорелся скандал вокруг группы Blackpink.

Фото: Allure

Девушек из популярной южнокорейской группы обвинили в некорректном обращении с пандой в своем реалити-шоу.

Певицы отсняли видеоролик, на котором девушки обнимают трехмесячного детеныша панды Фу Бао в одном зоопарков Южной Кореи. Невинная затея вызвала возмущение в Китае, где панды — это символ национальной гордости. Китайские зоозащитники утверждают, что при обращении с пандами необходимо придерживаться строгих правил.

Поэтому, когда группа Blackpink опубликовал свое видео на YouTube, китайские СМИ осудили обращение с животным. Менеджмент девушек практически моментально удалил ролик с видеохостинга, но в сети Интернет остались фото из зоопарка.

Но в соцсетях продолжились обвинения в том, что панде могли причинить вред. В СМИ заявили, что животное в таком возрасте может получить инфекцию, которую могли перенести певицы от своих домашних любимцев. Другие обеспокоились тем, что девушки с макияжем касались мамы панды.

Девушек призвать публично извиниться. Участницы группы еще не давали никаких комментариев, однако лейбл группы обратился к прессе с заявлением, что девушки были в перчатках и защитных костюмах.

Ранее издание "Комментарии" сообщали о том, что корейские ученые помогут очищать Чернобыль от радиоактивных материалов.





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