Участник Евровидения от Франции, певец Slimane, оказался в центре серьезных обвинений. Как сообщает издание Le Parisien, бывший технический работник артиста подал жалобу в прокуратуру города Сент-Этьен. Муж утверждает, что в декабре 2023 года он стал жертвой притязаний со стороны Slimane.

Скандал вокруг Slimane: представителя Франции на Евровидении обвиняют в сексуальных домогательствах

По словам техники, инцидент произошел после одного из концертов певца, когда тот организовал вечеринку по случаю завершения первой части своего тура. Пострадавший рассказывает, что Slimane пригласил его на праздник, где потом начал совершать непристойные действия: прижал его к стене и пытался принудить к интимным отношениям. Позже певец даже завел мужчину в свою гримерку.

Адвокат потерпевшего, Анна-Софи Шарриерас, отмечает:

"Моему клиенту было очень неудобно, он не раз отказывал, но Slimane продолжал настаивать".

Когда техник оставил гримерную и сел в гастрольный автобус, он думал, что на этом все кончилось. Однако в тот же вечер певец начал посылать ему многочисленные сообщения и видео сексуального характера, причем это длилось около двух с половиной часов.

На следующее утро техник рассказал об инциденте своему руководству и решил не продолжать сотрудничество с певцом. После этого он обратился в прокуратуру, которая теперь расследует это дело.

Команда Slimane уже отреагировала на заявление и отметили, что это только "сумасшедшая история".

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