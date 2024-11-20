Puff Daddy из-за решетки передал письмо родственникам: новый поворот в деле

Адвокаты известного американского музыканта Шона Комбза, более известного как Puff Daddy, обвинили прокуроров в нарушении его прав после обыска в тюрьме. В процессе изъяли 19 страниц записей, которые, по словам защитников, были важны для подготовки в суд. Это событие послужило причиной громкого скандала в суде.

Адвокаты Шона Комбза обвиняют прокуратуру в давлении

Юрист Марк Агнифило, представляющий интересы Комбза, утверждает, что в изъятых документах содержались рукописные заметки музыканта, где он разрабатывал стратегию защиты для своих адвокатов. Он назвал действия прокуроров "грубым нарушением прав на защиту" и настаивает на том, что это сознательное давление на его клиента.

Впрочем, представители обвинения отрицают обвинения. Прокурор Мэри Славик заявила, что все действия были законными, а документы передали специальной "Команде фильтрации" — отдельной группе, которая проверяет такие материалы, чтобы избежать нарушения конфиденциальности. Она также подтвердила, что среди изъятого были записи по финансовым вопросам, семейным делам, вдохновляющим цитатам и даже список задач для выполнения.

Однако больше внимания привлекла информация о том, что в этих заметках есть упоминания о поиске компромата на двоих людей, которых считают жертвами по делу. В одной из записок музыкант якобы попросил члена своей семьи найти компрометирующие данные.

Сейчас Шон Комбз находится в Центре заключения Metropolitan в Бруклине. Во время последнего судебного заседания, состоявшегося 19 ноября, музыкант выглядел спокойным и даже улыбался. Он шутил со своими адвокатами и обнимал их перед началом слушания. По просьбе защиты его освободили от необходимости носить цепи во время заседаний.