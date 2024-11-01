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В РФ отказали Лорак: почему певица не получит гражданство

Известной певице из Украины отказали в гражданстве РФ

сегодня, 21:18
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Кречмаровская Наталия

Певица украинского происхождения, которая во время полномасштабного вторжения России на территорию Украины осталась на российской территории и продолжила строить там карьеру, не получила гражданство РФ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию издания "Киев24"

В РФ отказали Лорак: почему певица не получит гражданство

Фото из открытых источников

Ани Лорак отказали в российском гражданстве. По словам блогера Богдана Беспалова, Российская Федерация отклонила заявление предательницы Ани Лорак на российское гражданство из-за ее финансовых проблем.

Отказ в документе певице также объяснили деятельностью ее брата, о которой она соврала в обращении.

"Она принимала консультацию, как получить гражданство Израиля. Сейчас она хочет получить вид на жительство в Испании", — добавил блоггер.

В издании отметили, что из-за проблем с гражданством, артистка не может строить бизнес в России по собственному имени, ведь она будет вынуждена платить повышенный процент налогов, как и все иностранцы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что известная певица Вера Брежнева стала проводницей поезда "Киев — Жмеринка" на один день. Певица надела форму "Укрзализныци" и попробовала себя в новой роли в рамках специального проекта. Видео работы на железной дороге она обнародовала в соцсети.

Певица заменила одного из проводников поезда и выполняла все их обязанности, в частности, встречала пассажиров и проверяла билеты, а также предлагала людям постель, напитки во время путешествия.

Однако не все оценили такой выбор устроителей проекта. Узнать подробнее, что думают украинцы о приглашении Брежневой, читайте по ссылке.




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Источник: https://kyiv24.news/news/ani-lorak-vidmovyly-v-gromadyanstvi-rf-shho-stalo-prychynoyu
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