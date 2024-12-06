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Россияне заменят дипфейком Ахеджакову в «Иронии судьбы» из-за проукраинской позиции (ВИДЕО)

Серийные доносчики попросили Минкульт РФ заменить Лию Ахеджакову в «Иронии судьбы» нейросетями

6 декабря 2024, 15:35
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Недилько Ксения

По данным прокремлевского SHOT, с инициативой заменить актрису Лию Ахеджакову в "Иронии судьбы" в Минкульт РФ обратилась официальный представитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Елена Крайт.

Россияне заменят дипфейком Ахеджакову в «Иронии судьбы» из-за проукраинской позиции (ВИДЕО)

Лия Ахеджакова

Заменить Ахеджакову на Елизавету Боярскую требовал и профессиональный доносчик Виталий Бородин. Он считает, что россиянам неприятно видеть актрису.

Доносчики предлагают поставить вместо Ахеджаковой дипфейк Елизаветы Боярской.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:                                 

Популярная русская актриса родила первенца в 53 года

Популярная российская актриса, звезда Comedy Woman Марина Федункив и ее муж, итальянский бизнесмен Стефано Маджи впервые стали родителями, пишет Главред. Как пишет российский пропагандистский ресурс Стархит, Марина Федункив заморозила свои яйцеклетки еще до замужества с итальянцем.

Все бы ничего, только вот "молодой" российской матери на момент рождения ребенка исполнилось 53 года.

"Я очень ответственно в своей голове подходила к этому моменту. Те же яйцеклетки заморозила именно с таким прицелом. И осознавала: может случиться, что эта идея никогда не реализуется. С мужчинами мне не везло, как вы знаете. Детей от своих бывших мне рожать не хотелось. В какой-то момент я все мысли о материнстве убрала с головы, максимально забила график. работой, чтобы не думать по этой теме. А потом и вовсе перестала остро переживать: ну, не случится — и не случится", — разговорилась артистка.

Пара пока тщательно скрывает ребенка от посторонних глаз.



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