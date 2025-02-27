В Подмосковье в России произошло ДТП с участием певца-путиниста Александра Буйнова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Александр Буйнов

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России в Московской области, на нерегулируемом переходе водитель автомобиля Lexus сбил женщину. По информации собеседника агентства, авария произошла накануне возле одного из домов на улице Февральской в Апрелевке. Пострадавшая 1963 года рождения госпитализирована с разрывом связок.

Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства произошедшего и проводит проверку.

Александр Буйнов заявил пропагандистскому агентству ТАСС, что не скрылся с места аварии. Он также рассказал, что находится в связи с семьей пострадавшей в ДТП женщины:

"В сумерках наехал левым крылом машины. На автомобиле никаких следов нет. С места происшествия не скрывался – все запротоколировано полицией".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что российский певец Александр Буйнов, известный своей поддержкой агрессивной политики Кремля, снова оказался в центре внимания из-за серьезных проблем со здоровьем. По данным пропагандистских Telegram-каналов, в частности, SHOT, Буйнова экстренно прооперировали в Москве.

Как сообщается, артист обратился к врачам в конце декабря с жалобами на сильную боль в спине и ногах. Во время обследования у него была обнаружена травма позвоночника в районе поясницы. Это могло произойти из-за неудачного движения, падения или большой нагрузки. На следующий день после госпитализации Буйнову сделали декомпрессивно стабилизирующую операцию. В то же время, в СМИ не исключают, что настоящей причиной вмешательства может быть онкология.

Ранее стало известно, что у 74-летнего певца диагностировали последнюю стадию рака предстательной железы, и ему был присвоен паллиативный статус. В этом контексте операция могла быть связана не только с травмой позвоночника, но и с осложнениями из-за прогрессирования болезни. Ситуация со здоровьем артиста в очередной раз привлекла внимание, учитывая его активную поддержку российской агрессии против Украины.