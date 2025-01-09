Недавно ушедшая из жизни сестра латвийского баскетболиста Яниса Тиммы Лелде Жандецка рассказала, что его бывшая жена, российская певица Анна Седокова, заявила о своих правах на счета спортсмена.

Анна Седокова (фото из открытых источников)

По словам Лелде, Седокова не предоставила финансовую помощь на похороны Яниса, несмотря на свои обещания. Она отметила, что Седокова общалась с их матерью по телефону и предложила оплатить расходы. 25 декабря 2024 певица написала сестре Яниса с просьбой предоставить банковский счет. Лелде передала ему контакты лица, ответственного за финансовую часть похорон. Однако по состоянию на 8 января 2025 денег от Седоковой так и не поступило.

"Анна предложила помощь, но до сих пор средств не было получено, как сообщили те, кто занимается вопросами семьи", — уточнила Лелде.

Более того, Жандецкая заявила, что Седокова пытается получить доступ к зарубежным счетам ее брата. По словам сестры Тиммы, певица уже обращалась в банк в США, заявляя, что она законный администратор этих счетов.

Ситуация вызвала резонанс в сети, поскольку поведение Седоковой, ранее демонстрировавшее пророссийские взгляды и неоднократно критиковавшее Украину, вызвало возмущение среди общественности.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российскую певицу Анну Седокову , изменившую Украину и продолжающую выступать перед гражданами страны-оккупанта РФ, могут вызвать на допрос в полицию.

По данным российских пропагандистских СМИ, после самоубийства ее бывшего супруга, баскетболиста Яниса Тиммы, у многих возникли подозрения, что именно Седокова могла стать причиной его трагедии.