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Седокова хочет забрать деньги покойного мужа, который убил себя: семья спортсмена в шоке

Анна Седокова решила забрать оставшиеся деньги от покойного мужа.

9 января 2025, 23:21
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Лиля Воробьева

Недавно ушедшая из жизни сестра латвийского баскетболиста Яниса Тиммы Лелде Жандецка рассказала, что его бывшая жена, российская певица Анна Седокова, заявила о своих правах на счета спортсмена.

Седокова хочет забрать деньги покойного мужа, который убил себя: семья спортсмена в шоке

Анна Седокова (фото из открытых источников)

По словам Лелде, Седокова не предоставила финансовую помощь на похороны Яниса, несмотря на свои обещания. Она отметила, что Седокова общалась с их матерью по телефону и предложила оплатить расходы. 25 декабря 2024 певица написала сестре Яниса с просьбой предоставить банковский счет. Лелде передала ему контакты лица, ответственного за финансовую часть похорон. Однако по состоянию на 8 января 2025 денег от Седоковой так и не поступило.

"Анна предложила помощь, но до сих пор средств не было получено, как сообщили те, кто занимается вопросами семьи", — уточнила Лелде.

Более того, Жандецкая заявила, что Седокова пытается получить доступ к зарубежным счетам ее брата. По словам сестры Тиммы, певица уже обращалась в банк в США, заявляя, что она законный администратор этих счетов.

Ситуация вызвала резонанс в сети, поскольку поведение Седоковой, ранее демонстрировавшее пророссийские взгляды и неоднократно критиковавшее Украину, вызвало возмущение среди общественности.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российскую певицу Анну Седокову , изменившую Украину и продолжающую выступать перед гражданами страны-оккупанта РФ, могут вызвать на допрос в полицию.

По данным российских пропагандистских СМИ, после самоубийства ее бывшего супруга, баскетболиста Яниса Тиммы, у многих возникли подозрения, что именно Седокова могла стать причиной его трагедии.

 



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Источник: http://eg.ru/showbusiness/4739502-sedokova-pytaetsya-dobratsya-do-schetov-timmy-015-09/
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