В конце 2024 года родные и близкие простились с экс-мужчиной украинской певицы-предательницы Анны Седоковой, латвийским баскетболистом Янисом Тиммой.

Похороны Яниса Тиммы (фото из открытых источников)

Несмотря на ожидания многих, Седокова не явилась на церемонии прощания. По сообщениям пропагандистского ресурса "Стархит", попрощаться с Янисом пришли десятки людей, принесших красные и белые розы.

Отец спортсмена Райтис Тимма ранее заявлял, что не желает видеть Седокову на прощании. "Не думаю, что она настолько смела. Прошу не беспокоить меня какое-то время, мне необходимо понять все", — отметил он в своем заявлении.

В сети распространили видео с церемонии, на которой видна мать Яниса и его первую жену Сану Ошу возле открытого гроба. Обе женщины не сдерживали слез, в то время как Райтис пытался сохранять спокойствие. "Он был хорошим парнем, к нему хорошо относились и в Латвии, и в России. Мне трудно что-то объяснять. Люблю его..." – поделился отец покойного.

Янис Тимма покончил с собой в Москве. 25 декабря его тело доставили в Ригу – там же сегодня происходит прощание. На траурную церемонию пускают всех желающих.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что первая жена убившего себя Тиммы обесчестила Седокову . 17 декабря трагическая весть всколыхнула общественность: латвийский баскетболист Янис Тимма, бывший муж певицы Анны Седоковой, покончил с собой. После трагедии многие поклонники и даже отец спортсмена начали обвинять в этом Седокову.

Свою позицию по поводу события высказала первая жена Яниса — Сана Оши, которую он оставил с маленьким сыном ради отношений с Седоковой. В своем сообщении в соцсетях Сана призналась, что эта новость стала для нее тяжелым ударом.

