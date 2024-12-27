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Седокова испугалась: семья Яниса Тиммы не захотела видеть певицу на похоронах своего сына

Отец Яниса Тиммы не хотел видеть Седокову на похоронах своего сына

27 декабря 2024, 23:55
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Лиля Воробьева

В конце 2024 года родные и близкие простились с экс-мужчиной украинской певицы-предательницы Анны Седоковой, латвийским баскетболистом Янисом Тиммой.

Седокова испугалась: семья Яниса Тиммы не захотела видеть певицу на похоронах своего сына

Похороны Яниса Тиммы (фото из открытых источников)

Несмотря на ожидания многих, Седокова не явилась на церемонии прощания. По сообщениям пропагандистского ресурса "Стархит", попрощаться с Янисом пришли десятки людей, принесших красные и белые розы.

Отец спортсмена Райтис Тимма ранее заявлял, что не желает видеть Седокову на прощании. "Не думаю, что она настолько смела. Прошу не беспокоить меня какое-то время, мне необходимо понять все", — отметил он в своем заявлении.

В сети распространили видео с церемонии, на которой видна мать Яниса и его первую жену Сану Ошу возле открытого гроба. Обе женщины не сдерживали слез, в то время как Райтис пытался сохранять спокойствие. "Он был хорошим парнем, к нему хорошо относились и в Латвии, и в России. Мне трудно что-то объяснять. Люблю его..." – поделился отец покойного.

Янис Тимма покончил с собой в Москве. 25 декабря его тело доставили в Ригу – там же сегодня происходит прощание. На траурную церемонию пускают всех желающих.

Седокова испугалась: семья Яниса Тиммы не захотела видеть певицу на похоронах своего сына - фото 2

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что первая жена убившего себя Тиммы обесчестила Седокову . 17 декабря трагическая весть всколыхнула общественность: латвийский баскетболист Янис Тимма, бывший муж певицы Анны Седоковой, покончил с собой. После трагедии многие поклонники и даже отец спортсмена начали обвинять в этом Седокову.

Свою позицию по поводу события высказала первая жена Яниса — Сана Оши, которую он оставил с маленьким сыном ради отношений с Седоковой. В своем сообщении в соцсетях Сана призналась, что эта новость стала для нее тяжелым ударом.



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Источник: https://www.starhit.ru/video/proshanie-s-yanisom-timmoi-v-rige-bez-anny-sedokovoi-u-groba-mat-i-pervaya-zhena-6149829/
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