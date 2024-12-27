Седокова вышла на связь после самоубийства эксмужа и призналась ему в любви

Певица Анна Седокова, известная своей ролью в скандальных событиях, вышла на связь после смерти ее бывшего мужа, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, совершившего самоубийство 17 декабря в Москве. После сообщения о его смерти артистка попала в больницу и только сейчас смогла прокомментировать трагедию.

Анна Седокова (фото из открытых источников)

В своем Instagram она опубликовала "стороз", где отметила, что до сих пор находится под наблюдением медицинских работников России. Певица сообщила, что еще не оправилась от пережитого и не готова вернуться к привычной жизни.

"Хочу поблагодарить всех за поддержку в этот трудный период. Я все еще в больнице, и у меня пока не получается жить, как раньше", — написала Седокова.

Поскольку у семьи Тиммы не было достаточно средств для организации похорон и перевозки тела Яниса на родину, российские СМИ со временем сообщили, что все расходы взяла на себя Седокова вместе с баскетбольным клубом, где Тимма играл в последнее время. Похороны должны пройти 27 декабря. Певица добавила, что пытается организовать прощание с бывшим мужем, но не уточнила, будет ли присутствовать на похоронах.

"Вместе с мамой и сестрой Яниса, а также при поддержке стран мы стараемся достойно организовать прощание с ним всех близких и друзей", – продолжила она.

Анна также призналась, что до сих пор не верит в смерть эксчеловика и выразила ему свои чувства после развода. Она подчеркнула, что "любит Яниса вечно".

"Я скучаю. Мне кажется, что это все какая-то глупая шутка. Но каждое утро я просыпаюсь и понимаю, что больше никогда не увижу тебя. Главное, помни, герою: нет ничего, что тебе не подчинится. И хотя ты покинул нас, я буду любить тебя вечно – на земле и на небе", – добавила она.

Пара была вместе с 2020 года по сентябрь 2024 года, а инициатором развода выступила именно Седокова. Есть слухи, что Тимма не смог смириться с разводом и не хотел покидать Анну. Также стоит отметить, что певица уже долгие годы проживает в России и никак не высказывается о войне. Она не делает публичных заявлений, но из-за своей молчаливой поддержки террора, в частности финансово, уплачивая налоги в России, она фактически поддерживает агрессию страны.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Анна Седокова после того, как ее бывший муж убил себя, прервала молчание . Новость о трагической смерти латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, который был в браке с певицей Анной Седоковой, всколыхнула сеть. Мужчина, по сообщениям СМИ, покончил с собой в ночь на 17 декабря, оставив после себя фотографию бывшей жены и просьбу позвонить ей.

Седокова решила временно отойти от активной жизни в социальных сетях: комментарии к ее последним постам закрыты, и новых публикаций пока не появлялось. В то же время певица внесла изменения в оформление своего профиля в Instagram, выбрав символическое фото двери с замковой щелью в виде сердца, а также изменив описание профиля фразой: "Вы знаете мое имя. Но не мою историю".