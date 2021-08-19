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Почему Сергей Бабкин отказался петь легендарный хит "Хрещатик" Зиброва на День Независимости

Музыкант должен был исполнить хит на концерте в Мариинском парке

сегодня, 12:15
Автор:

Хмільовська Інна

Известного украинского исполнителя Павла Зиброва не пригласили на концерт ко Дню Независимости Украины, чтобы исполнить его легендарный хит "Хрещатик". К тому же легендарную песню Зиброва "Хрещатик" отдали петь музыканту Сергею Бабкину, что очень возмутило народного артиста. Об этом сообщает ТСН.

Почему Сергей Бабкин отказался петь легендарный хит "Хрещатик" Зиброва на День Независимости

Зибров. Фото из открытых источников

Жена и продюсер певца Павла Зиброва Марина сказала, что они к юбилейному концерту знали давно и ничего не планировали на 24 августа. Когда же супруги обратились к организатору концерта ко Дню Независимости — помощнику руководителя Офиса президента Сергею Перману, были удивлены ответом.

Зиброву сказали, что он конфликтный человек и режиссер Катя Царик против его участия в концерте, а также добавили, что на сцене в юбилейный День Независимости будут лучшие из лучших.

Как известно, 22 августа планируют еще один концерт, который состоится в Мариинском парке. И, как выяснилось, легендарную песню Зиброва "Хрещатик" отдали петь музыканту Сергею Бабкину, что очень возмутило народного артиста.

Также "Хрещатик" предлагали исполнить Наталье Могилевской, но она отказалась. Музыкантам сделали новую оркестровку песни "Хрещатик" для концерта ко Дню Независимости, ее должен был исполнить Сергей Бабкин.

Павел Зибров, пообщавшись с Сергеем Бабкиным, выяснил, что его песню "Хрещатик" в новой аранжировке все таки дали петь Бабкину и он просто по-человечески попросил его не делать этого, артист солидарно согласился. 

Напомним, на День Независимости украинцы увидят парад без "совковости": Таран сделал заявление. Теперь это в прошлом. Такие традиции исповедует разве что соседняя Россия, которая ведет против Украины войну. Люди увидят празднование на Крещатике, которое ранее не видели в столице. 

Читайте также ранее на портале "Комментарии" – парад войск 24 августа состоится на Крещатике и Майдане Независимости. Президент Зеленский решил не отказываться от военного парада, праздновать будем широко.


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Источник: https://tsn.ua/ru/glamur/skandal-vokrug-prazdnichnogo-koncerta-sergey-babkin-otkazalsya-pet-hreschatik-zibrova-1848784.html
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