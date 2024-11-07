Скандал на "Мисс Вселенная 2024": участницу дисквалифицировали из-за незначительного нарушения

В мире красоты разразился новый скандал: 19-летнюю представительницу Панамы, Италии Мору, неожиданно исключили из конкурса "Мисс Вселенная", который пройдет 16 ноября в Мехико. Организаторы оставили ситуацию без четких объяснений, а сама Мора намекает на давление со стороны устроителей.

Панамская участница дисквалифицирована с конкурса «Мисс Вселенная»

В начале ноября организаторы конкурса объявили, что панамская представительница больше не сможет участвовать в соревновании. Дисциплинарный комитет провел расследование и решил, что лучшим вариантом является исключение Италии Мору. Официальное заявление организаторов ограничилось лишь общими словами о "защите ценностей конкурса", оставляя простор для слухов и домыслов.

Италия Мора рассказала, что еще 1 ноября ее предупредили об исключении из конкурса — именно тогда, когда она готовилась к гала-вечеру. Причина — самовольный выход из комнаты, нарушающий строгие правила мероприятия. Мора отметила, что бросила комнату, чтобы забрать личные вещи, однако пост с объяснениями быстро удалила. Вероятно, это произошло из-за соглашения, обязывающего участниц сохранять конфиденциальность.

Ситуация обросла слухами: соцсети заговорили о возможном конфликте между Морой и другой участницей, а также о тайных встречах с ее парнем. Однако сама Италия категорически отрицала эти обвинения, отметив важность личного пространства и попросив не нарушать ее конфиденциальность.

В ситуацию вмешался президент "Сеньорита Панама Офисиональ" Сесар Анель Родригес, заявив, что между национальной организацией и Италией Мору нет никаких конфликтов. По его словам, обе стороны активно работали над заявлением, чтобы объяснить обстоятельства, по которым Панама не будет представлена в этом конкурсе.

Позже Италия Мора вышла с новым заявлением, где обвинила организаторов в нарушении ее прав и сообщила, что ей угрожали во время расследования. Она требует официального документа с деталями дисквалификации, а также отмечает, что не является первой участницей, пострадавшей от таких действий со стороны международных и национальных организаций.