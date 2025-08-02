Скандал с сериалом «Чернобыль»: украинский режиссер Приймаченко получил компенсацию

Режиссеру Андрею Примаченко удалось восстановить справедливость в суде США по делу о нарушении авторских прав медиакомпанией HBO. Об этом он сам сообщил на своей facebook-странице.

Кадр из сериала "Чернобыль". Фото: из открытых источников

"Соглашение с HBO заключено. В результате процесса в Окружном суде Южного округа Нью-Йорка стороны пришли к согласию. Это существенный прецедент, когда удалось отстоять авторское право украинца в суде США по делу с одной из крупнейших американских (и мировых) медиакомпаний", – сообщил режиссер.

Детали соглашения согласно условиям договора раскрывать нельзя, добавил Приймаченко. Он говорит, что по делу, которое длилось более 6 лет, его целью было восстановить справедливость.

"Какой бы ни была компания, из какой бы она ни была страны – хоть США, хоть Китай – нельзя брать чужое произведение и делать вид, будто ничего не произошло, – добавил Андрей Приймаченко.

Отметим, речь идет о сериале "Чернобыль", который HBO выпустила в 2019 году. В первом эпизоде сериала было скопировано произведение Примаченко без его ведома и разрешения. Речь идет о записи телефонных переговоров 26 апреля 1986 диспетчера центрального пункта пожарной связи с диспетчерами военизированной пожарной части Чернобыльской АЭС. Он опубликован на ютуб-канале "Студия Peredova" под названием "Самый жуткий телефонный разговор 20-го века".

Андрей Приймаченко объяснил, что сначала не намеревался разбираться по делу с помощью суда и после того, как получил от компании производителя сериала довольно дерзкие ответы, решил именно в суде добиваться справедливости.

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