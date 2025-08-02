Скандал с сериалом «Чернобыль»: украинский режиссер Приймаченко получил компенсацию

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Кравцев Сергей
Режиссеру Андрею Примаченко удалось восстановить справедливость в суде США по делу о нарушении авторских прав медиакомпанией HBO. Об этом он сам сообщил на своей facebook-странице.
Кадр из сериала "Чернобыль". Фото: из открытых источников
Детали соглашения согласно условиям договора раскрывать нельзя, добавил Приймаченко. Он говорит, что по делу, которое длилось более 6 лет, его целью было восстановить справедливость.
Отметим, речь идет о сериале "Чернобыль", который HBO выпустила в 2019 году. В первом эпизоде сериала было скопировано произведение Примаченко без его ведома и разрешения. Речь идет о записи телефонных переговоров 26 апреля 1986 диспетчера центрального пункта пожарной связи с диспетчерами военизированной пожарной части Чернобыльской АЭС. Он опубликован на ютуб-канале "Студия Peredova" под названием "Самый жуткий телефонный разговор 20-го века".
Андрей Приймаченко объяснил, что сначала не намеревался разбираться по делу с помощью суда и после того, как получил от компании производителя сериала довольно дерзкие ответы, решил именно в суде добиваться справедливости.
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