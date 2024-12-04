Скандал в России: какие два слова поставили крест на карьере российской актрисы

Российская актриса Лия Ахеджакова очутилась в центре громкого политического скандала. Активисты движения Сорок сороков требуют лишить ее звания народной артистки России и внести в реестр иностранных агентов. Причина — слова "Слава Украине", произнесенные ею после спектакля в Лос-Анджелесе.

Активисты движения «Сорок сороков» требуют наказать Лию Ахеджакову

На видео, опубликованном 4 декабря, видно, как во время завершения спектакля "Мой внук Вениамин" одна из зрительниц подарила цветы Ахеджака и поблагодарила "за Украину". В ответ актриса произнесла "Слава Украине", что явилось основанием для возмущения среди общественных активистов.

Представители движения "Сорок сороков" считают, что подобное поведение "позорит" почетное звание народной артистки России. Они отмечают, что Ахеджакова выступает преимущественно за границей, где не только играет в спектаклях, но и делает заявления, которые, по их мнению, противоречат интересам страны.

Спектакль "Мой внук Вениамин", представленный артисткой в Европе и США, также вызывает возмущение активистов, ведь там, по их словам, распространяются "антигосударственные настроения".

Этот случай не первый, когда Ахеджакова оказывается в эпицентре конфликта. В сентябре 2023 г. Главное управление МВД в Москве начало проверку ее действий по статье о дискредитации Вооруженных сил России. Причиной стало выступление в немецком Бремене, где актриса вышла на сцену с украинским флагом.

По словам Ахеджаковой, флаг передал ей провокатор вместе с букетом цветов. "Найти этого человека так и не удалось", — подчеркивала актриса, подчеркивая, что его часто пытаются вовлечь в политические интриги.

Ранее "Комментарии" писали, что старший сын российского певца Олега Газманова, известного своими пропутинскими взглядами, Филипп Газманов решил сменить свою фамилию , отказавшись от родительского. Теперь в документах он числится под девичьей фамилией своей матери – Муравьев.