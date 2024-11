Скандал в шоу-бизнесе: модель подала в суд известного артиста

Канье Вест снова оказался в центре громкого скандала. Модель и участница шоу "Топ-модель по-американски" Дженн Энн подала в суд, заявив о сексуальном насилии со стороны рэпера во время съемок клипа еще в 2010 году.

Дженн Эн обвинила Канье Уэста в насилии: новый скандал

По словам Эн, инцидент произошел на съемочной площадке клипа "La Roux — In for the Kill". Она исполняла роль актрисы второго плана и была одета только в нижнее белье. Во время съемок Вест якобы указал на нее и произнес: "Дайте мне азиатскую девушку". Модель возразила, но рэпер ответил: "Именно поэтому я тебя и выбрал", — и приказал всем остальным покинуть комнату.

Дженн утверждает, что после этого Вест начал совершать физическое насилие. Он душил ее руками, закрывал рот и даже вжимал пальцы ей в горло, пока она не задыхалась. По ее словам, в какой-то момент она упала в обморок.

Судебный иск модели также направлен против Universal Music Group. Он утверждает, что компания знала об этом инциденте, но закрыла на это глаза, поскольку Вест приносил значительный доход. В иске она требует возмещения морального ущерба и компенсации.

Это уже не первый случай, когда Канье Вест сталкивается с подобными обвинениями. В октябре этого года его бывшая ассистентка Лорен Пишотта также подала в суд, заявив, что стала жертвой насилия в студии звукозаписи, где присутствовал и другой рэпер – Шон Комбз (P. Diddy).

