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Скандал вокруг P. Diddy: адвокаты звезды просят раскрыть имена обвинителей

Команда Шона Комбза требует раскрыть имена обвинителей по делу, считая некоторые из них недостоверными

сегодня, 17:23
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Черновалова Кристина

Известный рэпер и продюсер Шон Комбз, более известный как P. Diddy, оказался в центре громкого скандала. Он обвиняется в сексуальном насилии и торговле людьми. Сейчас он находится под арестом и ждет судебного заседания, которое назначено на 5 мая следующего года. Недавно адвокаты рэпера подали просьбу в суд с требованием раскрыть имена обвинивших их клиента.

Скандал вокруг P. Diddy: адвокаты звезды просят раскрыть имена обвинителей

Команда Шона Комбза требует раскрыть имена обвинителей

По словам юристов Комбза, он имеет право знать, кто именно выдвинул против него обвинения. Это поможет подготовиться к суду и выстроить стратегию защиты. Сейчас дело осложняется тем, что многие обвинения были поданы анонимно, что усложняет процесс защиты.

Всего против Шона Комбза уже подано более 120 исков, некоторые из них были поданы недавно. Однако адвокаты заявляют, что многие обвинения не имеют доказательной базы, и некоторые из них уже признаны недостоверными. Несмотря на это, репутация рэпера уже пострадала, поскольку скандал получил широкое освещение медиа.

Недавно еще шесть человек подали новые иски против Шона Комбза, и все они остались анонимными. Адвокаты рэпера подчеркивают, что анонимность обвинителей создает трудности для подготовки к суду, и они продолжают настаивать на раскрытии их имен. Однако прокуроры пока не собираются предоставлять такую информацию.

Шон Комбз, не признающий своей вины, будет оставаться под арестом до судебного разбирательства. Дело продолжает активно обсуждать, и каждый новый поворот вызывает интерес среди общественности. Юристы рэпера пытаются защитить его имя, в то время как обвинения продолжают поступать.



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Источник: https://www.theguardian.com/music/2024/oct/15/sean-diddy-combs-judge-sex-trafficking-case-accusers
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