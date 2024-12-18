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Скандалят даже после развода: Алсу набросилась на бывшего мужа

Певица Алсу никак не выберется из последствий развода.

18 декабря 2024, 23:50
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Лиля Воробьева

Российская певица Алсу, пытающаяся избегать комментариев по поводу военной агрессии России в Украине, снова оказалась в центре внимания из-за слухов о разводе и отношениях с ее бывшим мужем Яном Абрамовым. Последние сообщения в СМИ утверждают, что Абрамова застукали с подругой певицы в Дубае, что вызвало бурю сплетен.

Скандалят даже после развода: Алсу набросилась на бывшего мужа

Певица Алсу (фото из открытых источников)

Алсу ответила на эти слухи через свои социальные сети, заявив, что обсуждаемое фото сделала она лично во время совместной прогулки с подругой. Певица категорически отрицала связь между Абрамовым и подругой, назвав это "абсолютной выдумкой".

В то же время Алсу продолжила критиковать своего бывшего мужа, обвиняя его во лжи и манипуляциях. Она порекомендовала ему "начать новый год" с перестания оскорблять женщин и подумать о пенсии.

"Мне кажется, доверитель не понимает, что адвокат оказывает ему медвежью услугу. Он постоянно лжет и выставляет себя и его на посмешище. Эти заказные статьи, глупые высказывания, зачем это нужно взрослым мужчинам? Для кого этот цирк? Мой совет одному – начать новый год из того, что перестать оскорблять женщин. Второму – подумать все-таки о выходе на пенсию", — написала Алсу.

Певица также призвала прекратить распространять ложную информацию и выразила недовольство из-за испорченной репутации ее подруги.

"Фотография, которую все обсуждают в Сети, сделана мной лично несколько лет назад. Второй человек на этой фотографии решил испортить репутацию девушки просто за то, что она поддержала меня в моих решениях. Перестаньте, пожалуйста, распространять ложную информацию. Он снова лжет" , – подытожила Алсу.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация, что лучшую подругу российской певицы застукали с ее бывшим мужем. Российские пропагандистские СМИ опубликовали фотографии, на которых бывший муж певицы Алсу Ян Абрамов изображен в близких объятиях с Яной Юханановой — подругой Алсу. По информации издания "Комсомольская правда", фото были сделаны случайно, когда Юхананова, являющаяся руководителем ателье Алсу, находилась с Абрамовым.



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