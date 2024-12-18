Скандалят даже после развода: Алсу набросилась на бывшего мужа

Российская певица Алсу, пытающаяся избегать комментариев по поводу военной агрессии России в Украине, снова оказалась в центре внимания из-за слухов о разводе и отношениях с ее бывшим мужем Яном Абрамовым. Последние сообщения в СМИ утверждают, что Абрамова застукали с подругой певицы в Дубае, что вызвало бурю сплетен.

Певица Алсу (фото из открытых источников)

Алсу ответила на эти слухи через свои социальные сети, заявив, что обсуждаемое фото сделала она лично во время совместной прогулки с подругой. Певица категорически отрицала связь между Абрамовым и подругой, назвав это "абсолютной выдумкой".

В то же время Алсу продолжила критиковать своего бывшего мужа, обвиняя его во лжи и манипуляциях. Она порекомендовала ему "начать новый год" с перестания оскорблять женщин и подумать о пенсии.

"Мне кажется, доверитель не понимает, что адвокат оказывает ему медвежью услугу. Он постоянно лжет и выставляет себя и его на посмешище. Эти заказные статьи, глупые высказывания, зачем это нужно взрослым мужчинам? Для кого этот цирк? Мой совет одному – начать новый год из того, что перестать оскорблять женщин. Второму – подумать все-таки о выходе на пенсию", — написала Алсу.

Певица также призвала прекратить распространять ложную информацию и выразила недовольство из-за испорченной репутации ее подруги.

"Фотография, которую все обсуждают в Сети, сделана мной лично несколько лет назад. Второй человек на этой фотографии решил испортить репутацию девушки просто за то, что она поддержала меня в моих решениях. Перестаньте, пожалуйста, распространять ложную информацию. Он снова лжет" , – подытожила Алсу.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация, что лучшую подругу российской певицы застукали с ее бывшим мужем. Российские пропагандистские СМИ опубликовали фотографии, на которых бывший муж певицы Алсу Ян Абрамов изображен в близких объятиях с Яной Юханановой — подругой Алсу. По информации издания "Комсомольская правда", фото были сделаны случайно, когда Юхананова, являющаяся руководителем ателье Алсу, находилась с Абрамовым.