Сможет ли P. Diddy оправдаться: новые подробности скандальных исков

Скандал вокруг известного американского рэпера P. Diddy, настоящее имя которого Шон Комбс, набирает новые обороты. Еще 120 человек обратились в суд с обвинениями против исполнителя в сексуальном насилии, изнасиловании и торговле людьми. Об этом стало известно во время пресс-конференции, организованной адвокатом Тони Базби, который заявил, что жертвами рэпера стали как женщины, так и мужчины, а самой молодой пострадавшей было всего 9 лет.

P. Diddy под шквалом новых обвинений: 120 человек подали заявления в суд

По словам Базби, среди 120 новых исков 25 поступили от несовершеннолетних, обвиняющих P. Diddy в сексуальном насилии. В заявлениях пострадавших подробно описаны различные формы насилия, подвергшиеся как девушкам, так и парням. Возраст самой молодой жертвы – 9 лет, а самой старшей – 38. Большинство случаев, по словам потерпевших, произошло после 2015 года, хотя есть и инциденты, датируемые 1991 годом.

Прессконференция также раскрыла ужасающие подробности вечеринок, организованных P. Diddy. Эти меры, по свидетельству, стали местом сексуального насилия над многими жертвами. Как сообщается, среди гостей таких вечеринок были многочисленные мировые знаменитости, среди которых Наоми Кэмпбелл, Уилл Смит, Джастин Бибер и другие, однако никто из них не отважился сообщить о преступлениях.

По информации CNN, во время обыска в имении P. Diddy федеральные агенты ФБР обнаружили немалое количество наркотических веществ, оружия и более тысячи бутылок детского масла, используемого рэпером для сексуальных перформансов. По словам прокуроров, Комбс организовывал эти выступления, накачивая своих жертв наркотиками и заставляя их участвовать в половых актах.

Сейчас рэпер находится под арестом, а следствие продолжается. С каждым новым днем открываются новые шокирующие детали скандала.