Султан Сулейман из «Великолепного века» приговорен к тюремному сроку

Турецкий актер Халит Эргенч, сыгравший султана Сулеймана в сериале "Великолепный век: Роксолана", получил тюремный срок. Его приговорили почти к двум годам тюрьмы по делу о протестах в Стамбуле.

Халит Эргенч в роли султана Сулеймана в сериале "Великолепный век"

Звезду "Великолепного века" Халита Эргенча признали виновным в предоставлении ошибочных свидетельств о протестах, прошедших в парке Гези в центре Стамбула в 2013 году. Как сообщает турецкое издание Anadolu, Эргенч давал противоречивые ответы на вопросы, касающиеся контактов с активистами.

Сначала актеру назначили срок в два года и три месяца, но сократили его за образцовое поведение в течение судебного процесса до года и десяти с половиной месяцев.

В 2013 году в Стамбуле начались протесты против вырубки парка Гези для строительства торгового комплекса. Многие местные жители поддержали акции, которые впоследствии переросли в политические выступления.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал масштабную кампанию против ожирения – теперь граждан могут публично взвешивать прямо на улицах. Как сообщает Berliner Morgenpost, сотрудники санитарных служб останавливают прохожих в парках, возле автобусных остановок и перед футбольными матчами и измеряют их вес и рост.

После измерения рассчитывается индекс массы тела (BMI): если он равен 25 или выше, человека направляют медикам – для получения рекомендаций по снижению веса. Кампания проходит под девизом "Узнай свой вес — живи здорово" и продлится до 10 июля. За это время планируется взвесить около десяти миллионов жителей страны, что составляет примерно восьмую часть населения Турции.