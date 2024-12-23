Свадьба за 600 миллионов долларов: Джефф Безос удивил заявлением

Джефф Безос, основатель Amazon, и его невеста, журналистка Лорен Санчес, заявили, что информация об их свадьбе в Аспене после Рождества – это выдумка. Бизнесмен назвал эти слухи лживыми и призвал не верить всему, что пишут в сети.

Джефф Безос опроверг слухи о свадьбе в Колорадо

Ранее в СМИ появились сообщения, что пара планирует празднование в одном из самых дорогих суши-ресторанов Matsuhisa в Колорадо 26 или 27 декабря, а сама свадьба должна была состояться 28 числа на ранчо актера Кевина Костнера. По данным источников, организация церемонии могла обойтись в 600 миллионов долларов.

Однако сам Безос раскритиковал эти заявления. В своем сообщении он написал:

"Вся эта история – полная неправда. Ничего подобного не происходит. Помните: нельзя верить всему, что читаете".

Миллиардер также обратил внимание на то, как быстро распространяется дезинформация:

"Сегодня ложь может облететь весь мир за секунды. Поэтому будьте осторожны и не доверяйте всему, что слышите", — добавил он.

Пара обручилась в мае 2023 года после пяти лет общения. До этого Джефф Безос был женат на писательнице Маккензи Скотт, с которой расстался в 2019 году.

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