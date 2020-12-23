Тяжелый год: 5 самых громких разводов звездных пар 2020

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Кириєнко Анна
Безусловно этот год был тяжелым — пандемия коронавируса, политические беспорядки, новые испытания для человечества. И некоторым людям 2020-й разрушил не только планы на поездки и карьеру, но и негативно повлиял на личную жизнь. Какие звездные пары разошлись в этом году, читайте в нашем материале.
Отношения каких звезд не пережили 2020 год. Фото: ocsp.com.ua
1. Дженна Дьюенн и Ченнинг Татум
Голливудские актеры расстались еще в конце января. Их брак длился девять лет. Пара имеет четырехлетнюю дочь, судебные споры по которой длились более года. СМИ сообщили, что сразу после развода Ченнинг Татум начал встречаться с певицей Джесси Джей. Дженна Дьюенн также долго не скучала и начала новые отношения с актером Стивом Кази.
2. Меган Фокс и Брайан Остин Грин
25 ноября закончились и отношения Меган Фокс и Брайана Остин Грина, известного по сериалу "Беверли Хиллз". По словам супругов, они расстались из-за разногласий в характерах и мировоззрении. Отношения знаменитостей продолжались 10 лет. У пары трое детей.
3. Майли Сайрус и Лиам Хемсворт
Их брак закончился очень быстро. Актеры не пробыли вместе и года. Пара рассказала, что решили расстаться из-за "непримиримых обстоятельств", каких именно — неизвестно.
4. Елена Войченко и Владимир Остапчук
Украинская звездная пара также шокировала разводом. Елена Войченко заявила, что Владимир Остапчук ей изменил. Супруги долго держало обиду друг на друга. Звезды прибегали к публичным обвинениям и громким неприятным заявлениям. Несмотря на бракоразводный процесс, Остапчук уже успел снова жениться на своей любовнице — Кристине Горняк.
5. Кристина Асмус и Гарик Харламов
Многие считают, что причиной развода этой пары стал фильм "Текст", в котором снималась Кристина. В киноленте было много скандальных сцен, которые вызвали негатив у Харламова. Пара прожила вместе 8 лет. У супругов есть общая дочь.
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