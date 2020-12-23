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Тяжелый год: 5 самых громких разводов звездных пар 2020

Для этих супружеских пар 2020-й год стал последним

сегодня, 15:35
Автор:

Кириєнко Анна

Безусловно этот год был тяжелым — пандемия коронавируса, политические беспорядки, новые испытания для человечества. И некоторым людям 2020-й разрушил не только планы на поездки и карьеру, но и негативно повлиял на личную жизнь. Какие звездные пары разошлись в этом году, читайте в нашем материале.

Тяжелый год: 5 самых громких разводов звездных пар 2020

Отношения каких звезд не пережили 2020 год. Фото: ocsp.com.ua

1. Дженна Дьюенн и Ченнинг Татум

Голливудские актеры расстались еще в конце января. Их брак длился девять лет. Пара имеет четырехлетнюю дочь, судебные споры по которой длились более года. СМИ сообщили, что сразу после развода Ченнинг Татум начал встречаться с певицей Джесси Джей. Дженна Дьюенн также долго не скучала и начала новые отношения с актером Стивом Кази.

Тяжелый год: 5 самых громких разводов звездных пар 2020 - фото 2

2. Меган Фокс и Брайан Остин Грин

25 ноября закончились и отношения Меган Фокс и Брайана Остин Грина, известного по сериалу "Беверли Хиллз". По словам супругов, они расстались из-за разногласий в характерах и мировоззрении. Отношения знаменитостей продолжались 10 лет. У пары трое детей.

Тяжелый год: 5 самых громких разводов звездных пар 2020 - фото 3

3. Майли Сайрус и Лиам Хемсворт

Их брак закончился очень быстро. Актеры не пробыли вместе и года. Пара рассказала, что решили расстаться из-за "непримиримых обстоятельств", каких именно — неизвестно.

Тяжелый год: 5 самых громких разводов звездных пар 2020 - фото 4

4. Елена Войченко и Владимир Остапчук

Украинская звездная пара также шокировала разводом. Елена Войченко заявила, что Владимир Остапчук ей изменил. Супруги долго держало обиду друг на друга. Звезды прибегали к публичным обвинениям и громким неприятным заявлениям. Несмотря на бракоразводный процесс, Остапчук уже успел снова жениться на своей любовнице — Кристине Горняк.

Тяжелый год: 5 самых громких разводов звездных пар 2020 - фото 5

5. Кристина Асмус и Гарик Харламов

Многие считают, что причиной развода этой пары стал фильм "Текст", в котором снималась Кристина. В киноленте было много скандальных сцен, которые вызвали негатив у Харламова. Пара прожила вместе 8 лет. У супругов есть общая дочь.

Тяжелый год: 5 самых громких разводов звездных пар 2020 - фото 6

Сайт "Комментарии" также рассказывает, почему Анастасия Приходько вызвала полицию для собственной дочери.


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Источник: https://www.unian.ua/lite/stars/neshchasliviy-2020-y-skladeno-top-5-nayguchnishih-rozluchen-zirok-cogo-roku-11265224.html
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