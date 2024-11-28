Участница "Холостяка" объяснила, почему занималась с россиянками: подробности

Елизавета Луцюк, являвшаяся одной из участниц нового сезона шоу "Холостяк", оказалась в центре обсуждений. В адрес девушки посыпался хейт после того, как пользователи сети обнаружили в ее социальных сетях фото с россиянками. На снимках девочки весело проводят время вместе.

Луцюк из «Холостяка» опровергла обвинения в дружбе с россиянками

Елизавета решила объяснить ситуацию и записала видео в TikTok, где заявила, что обсуждение вокруг ее фото – это только "хайп". Она отметила, что с 2021 года работала моделью в Турции, где знакомилась с людьми разных национальностей, включая россиянок.

"Модель не знает и не выбирает, с кем она в команде будет работать, ведь это полностью интернациональные коллективы. В таком режиме я жила все два года, не жалея себя. Я бы даже рядом не стояла с людьми, которые поддерживали бы агрессию против Украины. Все люди из разных стран, которые я встречала на съемках, максимально поддерживали украинцев и помогали чем могли", – сказала Елизавета.

После завершения контракта в Турции Елизавета вернулась в Украину и строит свою карьеру здесь. По ее словам она поддерживает украинских производителей, помогает благотворительным организациям и принципиально не смотрит российский контент.

Относительно девушки, обнародовавшей критику в ее адрес, Луцюк выразилась резко, назвав ее действия манипуляцией.

"Она использует боль украинцев для того, чтобы создавать скандалы", — заявила модель.

В конце обращения Елизавета поблагодарила тех, кто поддерживает ее и выбирает доверять истинным фактам, а не слухам.

Ранее "Комментарии" писали, что одна из участниц 13-го сезона "Холостяк", где главным героем является ветеран войны Александр "Терен" Будько, во время полномасштабной войны ездила отдыхать за границу с россиянами. Речь идет о модели и диджейке Елизавете Луцюке. Об этом пишут "Буквы".