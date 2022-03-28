Уилл Смит шокировал своим поступком – ударил Криса Рока прямо во время «Оскара»

Американский актер Уилл Смит во время церемонии вручения премии "Оскар" ударил по лицу ведущего, комика Криса Рока. Причиной инцидента стала неуместная шутка комика. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Голос Америки".

Уилл Смит. Фото: AP Photo/Chris Pizzello

Издание отмечает, во время вручения премии "Оскар" не обошлось без скандала, о котором сразу написали все рейтинговые СМИ. Шутка комика над актрисой Джады Пинкетт-Смит закончилась тем, что он в прямом эфире прямо на сцене получил удар в лицо. Все из-за того, что актер Уилл Смит не понял чувства юмора ведущего церемонии и решил отомстить за глупую шутку в сторону своей супруги.

Крис Рок решил провести параллель между Джады Пинкетт-Смит и героиней фильма "Солдат Джейн", которая была обрита налысо. Джада Пинкетт-Смит страдает алопецией (патологическим выпадением волос).

Реакция на шутку Уилла Смита была молниеносной. Тот, поднялся на сцену, нанес удар Крису Року, после чего вновь вернулся в зал. Садясь на свое место, он высказался нецензурно в адрес Криса Рока, предупредив того о последствиях, если он еще хотя бы раз выскажется в адрес его супруги.

Ведущий сначала оказался в ступоре, не зная, как реагировать на такое поведение звездного актера, после чего все же собрался и продолжил церемонию, озвучивая имена номинантов. Интересно, что Уилл Смит также оказался в престижной номинации "лучший актер".

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