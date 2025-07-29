Украинская модель OnlyFans устроила фотосессию с фейковым роботом Илона Маска

Модель OnlyFans Анна Малигон. Фото из открытых источников

Украинская модель OnlyFans Анна Малигон выложила серию видео и фото, где она взаимодействует с роботом Tesla Optimus. Один из роликов показывает, как робот моет посуду, делает массаж, "дарит" цветы и даже кормит девушку.

Модель OnlyFans Анна Малигон опубликовала в своих соцсетях видео и фото с роботом, очень похожим на Tesla Optimus и подписавшая публикацию словами "я и мой парень".

Поначалу часть зрителей предположила, что это маркетинговая кампания самой Tesla, как это было в случае с Ким Кардашьян. Но впоследствии генеральный директор компании Илон Маск лично прокомментировал ситуацию. В ответ на вопрос в соцсети X он заявил, что "понятия не имеет, кто это". Таким образом, Маск подтвердил, что Анна Малигон и Tesla не имеет никакого отношения к этой съемке.

Эксперты обратили внимание на отличия между роботом на видео и настоящим Optimus, в частности, на отсутствие надписи Tesla. Вероятно, в ролике использована бутафория, а не реальный робот Tesla, который до сих пор находится на стадии тестирования и не продается. Возможно видео стало частью личной пиар-кампании модели OnlyFans.

Optimus – это человекообразный робот, над которым Tesla работает с 2021 года. По словам Илона Маска, он хочет создать помощника для выполнения физических задач в быту и промышленности. Пока Optimus не поступил в продажу, а представленные прототипы демонстрируются только во время презентаций компании.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что петиция украинской модели OnlyFans к Зеленскому насобирала необходимое количество голосов.

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